Les meilleurs VUS intermédiaires en 2023

Parmi tous les VUS intermédiaires à deux rangées de sièges offerts sur le marché, l’équipe du Guide de l’auto a dressé le palmarès des trois modèles qui représentent les meilleurs achats dans cette catégorie.

Ces véhicules sont les utilitaires sport destinés aux familles, mais pas trop nombreuses puisqu’ils ne peuvent pas accueillir plus de cinq passagers.

Photo: Dominic Boucher

Le VUS intermédiaire à la première place de ce classement n’en est pas réellement un. En effet, l’Outback est en réalité la version familiale et surélevée d’une berline intermédiaire, la Subaru Legacy. Mais peu importe dans quelle catégorie on classe ce véhicule à cheval entre deux segments, ce qui compte c’est son excellent rendement.

Pour l’année modèle 2023, le véhicule reçoit quelques modifications de milieu de cycle, notamment une partie avant retouchée, des bas de caisse revus ainsi qu’un système de sécurité active Eyesight modernisé.

Disponible avec un moteur atmosphérique de 2,5 litres livré de série, l’Outback délivre des performances adéquates. Avec le moteur optionnel de 2,4 litres, les accélérations ainsi que les reprises deviennent plus vigoureuses, au prix d’une consommation d’essence supérieure de 1 à 2 L/100 km selon les conditions rencontrées.

Impérial sur la route, l’Outback se montre serein quel que soit la saison, été comme hiver. Le compromis trouvé par Subaru entre le dynamisme et le confort de roulement fonctionne aussi très bien sur les routes québécoises. Et pour ceux qui souhaitent quitter l’asphalte, la version Wilderness se démarque par ses aptitudes hors route surprenantes pour un véhicule de cette catégorie.

En somme, son principal défaut demeure l’absence d’une version électrifiée, qui diminuerait sa consommation de carburant.

Photo: Honda

Techniquement basé sur le Honda Pilot, le Passport reste dans l’ombre de son grand frère à trois rangées de sièges. Doté du même V6 de 3,5 litres, performant et plaisant à conduire, cet utilitaire - plus aventurier aux dires de Honda - ne fournit pas un aussi bon rendement que l’Outback.

Son habitacle spacieux fait assurément partie de ses points forts, tout comme la bonne visibilité vers l’extérieur ainsi que son comportement routier efficace. Cependant, le Passport souffre d’une consommation de carburant un peu trop élevée et surtout d’un prix trop cher qui le pénalise face à la concurrence, mais aussi face au Honda Pilot, plus polyvalent pour un prix très similaire.

Photo: Toyota

Contrairement à l’Outback et dans une moindre mesure au Passport, le Toyota Venza ne joue pas la carte de l’aventure pour sa mise en marché. Il s’agit d’un véhicule pragmatique et confortable, prévu pour transporter une famille du point A au point B. Pour 2023, les changements sont peu nombreux et se limitent à une légère mise à jour incluant l’arrivée d’un nouveau système multimédia avec Apple CarPlay et Android Auto livrés de série.

Sur la route, ce modèle se démarque par son très bon confort de roulement et son excellente insonorisation. Sous le capot, il n’y a qu’un seul groupe motopropulseur disponible : un 4 cylindres atmosphérique de 2,5 litres, accouplé à trois moteurs électriques. Ce choix technique permet de fortement limiter la consommation d’essence (6,1 L/100 km combinés) et d’offrir des performances adéquates grâce au surplus de couple fourni à basse vitesse.

Le Venza pourrait prétendre à une place plus haute dans notre classement, mais il est pénalisé par des prix élevés, une piètre visibilité vers l’arrière et l’impossibilité de remorquer.