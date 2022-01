Meilleurs achats 2022 du Guide de l’auto : Toyota Camry

Comme chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

La catégorie des intermédiaires n’a plus le vent dans les voiles et poursuit sa descente progressive au fil des années. La meilleure preuve de ce constat étant qu’aucune nouvelle voiture de ce créneau n’a été présentée pour l’année modèle 2022.

Comme en 2021, la première place est occupée par l’irremplaçable Toyota Camry. L’équipe du Guide de l’auto continue de plébisciter le grand nombre de versions disponibles, le fait de pouvoir commander un 4 cylindres ou un V6, ainsi qu’une mouture hybride qui consomme très peu de carburant considérant le format du véhicule. L’excellente fiabilité de la Camry a également joué un rôle au moment des délibérations.

Pour 2022, les changements sont symboliques, avec l’arrivée de nouvelles teintes de carrosserie ainsi qu’une version Nightshade avec des éléments noirs.

Photo: Toyota

La deuxième marche du podium ne change pas non plus, la Subaru Legacy conservant sa position une année supplémentaire. Nettement moins populaire que l’Outback avec qui elle partage beaucoup de composantes, l’intermédiaire japonaise est un modèle intéressant. Bien construite, performante avec le moteur 2,4 litres turbo, la Legacy propose en outre un excellent système de rouage intégral, une des spécialités de Subaru.

La Honda Accord vient compléter ce trio gagnant.En dépit de son âge, la voiture demeure suffisamment performante et plaisante à conduire. Honda n’a pas apporté de nouveautés significatives à son modèle pour 2022. Et bien que le constructeur ne s’étende pas sur le sujet, sachez qu’il est aussi possible d’opter pour un modèle hybride qui permet de diminuer sensiblement la consommation de carburant.