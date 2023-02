Toyota : bonne nouvelle pour la GR Corolla, moins bonne pour la Camry

Deux voitures Toyota qui ciblent des clientèles diamétralement opposées se retrouvent dans l’actualité ces jours-ci. Pour l’une, les nouvelles sont réjouissantes, mais pour l’autre, beaucoup moins.

Commençons avec la GR Corolla, cette compacte survitaminée de 300 chevaux avec rouage intégral, nouvelle ennemie des Volkswagen Golf R et Honda Civic Type R. Toyota a décidé de produire plus d’exemplaires afin de répondre à la forte demande.

L’Édition Circuit, qui ne devait initialement être offerte que pour l’année-modèle 2023, sera de retour pour 2024. « Nous voyons beaucoup d’intérêt et d’engouement pour la GR Corolla, en particulier l’Édition Circuit, a confirmé Michael Tripp, vice-président du marketing et des communications de Toyota en Amérique du Nord. Quand les amateurs parlent, nous les écoutons. Nos plans sont d’augmenter la production de la GR Corolla et de continuer à offrir l’Édition Circuit au sein de la gamme en 2024. »

Photo: Toyota

Disponible à partir du printemps, ce modèle se distingue des autres GR Corolla en ajoutant notamment un toit en fibre de carbone, des freins aux étriers rouges, un capot bombé ventilé, un aileron arrière, des sièges GR en suède, un volant chauffant, un pommeau de levier de vitesses exclusif ainsi qu’un système audio premium JBL à huit haut-parleurs et amplificateur de 800 watts. Son prix de détail canadien est fixé à 53 990 $.

Certains de ces équipements seront conservés pour 2024, mais il pourrait y avoir des changements, avertit Toyota. Même chose pour le prix. Par ailleurs, la compagnie garde la porte ouverte pour 2025 et les années subséquentes.

Photo: Toyota

L’attente se prolonge pour la Camry

Du côté de la Toyota Camry, les consommateurs devront se montrer patients. Bien que sa grande rivale, la Honda Accord, ait été entièrement renouvelée pour 2023, il semble à présent qu’elle ne répliquera que l’an prochain en tant que modèle 2025.

Selon des informations obtenues par le site Drive et reprises par d’autres médias, Toyota attendra en effet à 2024 pour lancer sur le marché la Camry de nouvelle génération, ce qui signifie que le modèle sortant connaîtra une septième année.

Photo: Toyota

Habituellement, la berline intermédiaire de Toyota connaît des cycles de cinq ou six ans, alors pourquoi l’étirer cette fois? La baisse de popularité de ce genre de voitures est certainement une bonne hypothèse. Aussi, l’arrivée de la toute nouvelle Crown brouille un peu les cartes.

On s’attend à ce que la prochaine Camry imite le Highlander en abandonnant son V6 de 3,5 litres au profit d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres. Le moteur atmosphérique de 2,5 litres en entrée de gamme devrait logiquement être de retour, tout comme la Camry hybride, mais avec un peu plus de puissance et d’économie d’essence.

Le design extérieur risque d’emprunter des éléments à ladite Crown et possiblement à la nouvelle Prius, tandis que l’habitacle gagnera enfin le nouveau système multimédia de Toyota, qu’on retrouve dans de plus en plus de modèles.

En vidéo : Combien coûte... la Toyota GR Corolla 2023?