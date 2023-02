Combien coûte... la Toyota GR Corolla 2023?

La Toyota Corolla est la voiture la plus vendue au monde. Plus près de nous, la berline a détrôné, 24 ans plus tard, la Honda Civic au palmarès de la voiture la plus populaire au Canada, ce qui n’est pas rien! Pour 2023, Toyota ajoute la puissante et radicale GR Corolla.

« C’est une première voiture de très haute performance de la grande famille Corolla qui est sur notre marché depuis 1970 », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Plusieurs variantes

La GR Corolla se décline en trois versions distinctes. « Il faut savoir que la version qui se situe au sommet de la gamme — MORIZO — est un modèle d’une rare exclusivité. Il y en aura seulement neuf sur le marché canadien pour 2023 », mentionne l’expert.

Photo: Toyota

Mécaniquement, elle dépend d’un moteur trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre qui développe 300 chevaux et 273 lb-pi de couple à bord des moutures Core et Circuit. L’édition MORIZO produit 22 lb-pi de plus.

En matière de performances, la sportive effectue le 0 à 100 km/h en environ 5 secondes et la vitesse de pointe atteint 230 km/h.

Comportement radical

« Sur le plan technique, la GR Corolla est une véritable voiture de performance. La suspension est très ferme et les sièges offrent un bon maintien — même s’ils ne sont pas aussi agressifs que ceux de la Honda Civic Type R », souligne-t-il.

Photo: Marc Lachapelle

L’habitacle ne comprend pas d’accoudoir central et la course du levier de vitesse est un peu longue, selon le chroniqueur. Malgré tout, la voiture possède une grande maniabilité, la direction est précise et la position de conduite demeure optimale.

« Le nerf de la guerre de cette voiture c’est manifestement le fait que l’on puisse verrouiller les différentiels avant et arrière – et de jouer avec la distribution du couple sur les essieux en fonction de la conduite que l’on veut adopter », note Antoine.

Photo: Toyota

En effet, cette fonction permet de changer le comportement routier. Par exemple, en redistribuant le couple à 70 % à l’arrière et à 30 % à l’avant, vous aurez une bagnole qui pourra effectuer des dérapages contrôlés.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Toyota GR Corolla 2023… et dévoile sa gamme de prix!

La GR Corolla en images