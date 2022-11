Toyota crée une GR Corolla de rallye et des VUS aventureux pour SEMA

Encore une fois, Toyota y va en force au Salon de la SEMA à Las Vegas. Pour l’édition 2022 qui se déroule cette semaine, pas moins d’une douzaine de concepts et véhicules spéciaux sont en vedette.

Ils sont tous réunis dans la galerie de photos ci-dessus, mais permettez-nous de vous en présenter deux qui ressortent du lot.

GR Corolla Rally Concept

On commence avec un exemplaire de la toute nouvelle GR Corolla 2023 transformé en voiture de rallye. L’inspiration vient naturellement de la GR Yaris Rally1 qui représente Toyota Gazoo Racing dans le Championnat du monde de rallye.

Photo: Toyota

Les élargisseurs d’ailes aérodynamiques de 3 pouces sont faits d’acier ultra résistant et comprennent de grandes ouvertures pour expulser l’air sale. Ils se fusionnent avec de nouvelles jupes en composite sur les flancs et avec un gigantesque becquet avant long de 4,5 pouces (qui doit pourtant être très accrochant en rallye).

Notez aussi les prises d’air spéciales dans les vitres arrière qui alimentent les refroidisseurs d’huile et de transmission installés derrière les places avant, sans oublier bien sûr l’énorme aileron arrière en fibre de carbone. On aime également les roues OZ Racing de 17 pouces, mais dommage que Toyota n’ait pas augmenté la puissance du moteur (300 chevaux), ne serait-ce qu’un peu. En revanche, les freins arrière comptent un deuxième ensemble d'étriers!

Photo: Toyota

Quant à l’habitacle, il a toutes les allures et tout l’attirail d’un véritable bolide de rallye, allant de la cage de sécurité au pneu de secours en passant par l’extincteur d’incendie.

Sequoia TRD Pro Adventurer

En partenariat avec Westcott Designs de Phoenix, en Arizona, Toyota présente un redoutable Sequoia 2023 qui fera l’envie des explorateurs et amateurs de plein air.

Photo: Toyota

Sans surprise basé sur la version TRD Pro, ce 4x4 est relevé de 3 pouces à l’avant et de 1,75 pouce à l’arrière. Sa suspension sur mesure et renforcée s’ancre à des roues de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain Nitto Recon Grapplers A/T. On note également une panoplie de lumières d’appoint signées Rigid Industries pour un éclairage optimal dès la tombée du jour.

Le toit est surmonté d’une tente Go Fast Campers et de supports à vélos de montagne. Puis, à l’arrière, on retrouve une échelle ainsi que deux supports modulaires/pivotants, l’un pour des bidons d’essence et l’autre capable d’accueillir même une motomarine Kawasaki Jet Ski (ici assortie aux couleurs du Sequoia).

Photo: Toyota

On se demande toujours combien de personnes pourraient vouloir et bien se servir d’un tel véhicule, mais ça fait quand même rêver, n’est-ce pas?

En vidéo : Toyota présente la GR Corolla 2023