La Toyota GR Corolla 2023 débutera à un peu plus de 45 000$

La Toyota Corolla, figure de proue des petites voitures économiques et abordables, se transforme royalement pour l’année-modèle 2023 avec l’ajout de la GR Corolla, une sportive à hayon de haute performance développée par la division GAZOO Racing du constructeur. Et ses prix pourraient en surprendre plus d’un.

En effet, celle qui arrivera chez les concessionnaires cet automne s’affiche à partir de 45 490 $, plus les frais de transport et préparation. C’est tout juste inférieur à la Volkswagen Golf R (45 995 $) et fort probablement aussi la nouvelle Honda Civic Type R 2023 (l’ancienne débutait à 46 200 $), deux bolides légèrement plus puissants.

Rappelons que la GR Corolla renferme un moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,6 litre qui déploie 300 chevaux et un couple de 273 livres-pied. La seule boîte de vitesses disponible est une manuelle à six rapports, jumelée au système de traction intégrale GR-FOUR perfectionné en championnat du monde de rallye. Employant des différentiels à glissement limité Torsen, ce dernier peut répartir le couple dans une proportion de 60-40, 50-50 ou 30-70 entre les roues avant et arrière. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en moins de cinq secondes.

Photo: Toyota

Le châssis se voit renforcé, le centre de gravité est un tantinet abaissé, des prises d’air fonctionnelles sont ajoutées et des éléments aérodynamiques viennent compléter le tout. Le capot et les portières avant sont en aluminium afin de réduire le poids. La série d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.0 (la plus récente et complète) rehausse par ailleurs la sécurité.

L’équipement de série de la GR Corolla comprend des roues en alliage noir de 18 pouces, des pneus Michelin Pilot Sport 4 (235/40R18), des sièges sport GR chauffants, un système multimédia avec écran de 8 pouces et l’intégration sans fil d’Apple CarPlay et d’Android Auto, de même que plusieurs services connectés pour des périodes d’essai de trois à cinq ans. La fonctionnalité Drive Connect exige toutefois un abonnement payant dès le départ.

Photo: Toyota

Deux éditions spéciales

Ce n’est pas tout puisque Toyota mettra également en vente au printemps 2023 une Édition Circuit et une Édition MORIZO de la GR Corolla, chacune produite en nombre limité. La première, dont le prix de détail est fixé à 53 990 $, sera offerte seulement pour l’année de lancement.

Elle ajoute notamment un toit en fibre de carbone, des freins aux étriers rouges, un capot bombé ventilé, un aileron arrière, des sièges GR en suède, un volant chauffant, un pommeau de levier de vitesses exclusif ainsi qu’un système audio premium JBL à huit haut-parleurs et amplificateur de 800 watts.

Photo: Toyota

Quant à l’Édition MORIZO, nommée d’après le surnom de course d’Akio Toyoda et encore plus performante sur la piste, elle s’annonce à 59 990 $, autrement dit plus de 60 000 $ avec les frais de transport et préparation.

Dans son cas, le couple est augmenté à 295 livres-pied, les sièges sport GR sont garnis de cuir Brin-Naub et de cuir synthétique avec surpiqûres rouges et incrustations en maille rouge, tandis que les sièges arrière sont enlevés par souci d’économie de poids. Le pommeau du levier de vitesses est revêtu d’ultrasuède et signé MORIZO.

Après un premier contact dans le siège du passager, Le Guide de l’auto aura bientôt l’occasion de prendre place au volant de la Toyota GR Corolla 2023 et de la mettre à l’épreuve comme il se doit. C’est à ne pas manquer!

En vidéo : Présentation de la Toyota GR Corolla 2023