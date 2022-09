Honda Civic Type R 2023 : voici les vrais chiffres et d’autres images

Honda vient de donner plus de détails ainsi que les spécifications techniques de sa Civic Type R 2023 de nouvelle génération qui sera en vente au Canada cet automne, en plus de publier une foule d’images additionnelles permettant de mieux voir les traits et les caractéristiques de la voiture.

On comprend mieux pourquoi le constructeur parle de « la meilleure expérience de conduite dans le segment des voitures à hayon de haute performance », affirmation appuyée par le record de piste établi sur le circuit japonais de Suzuka pour une voiture de série à traction, rappelons-le.

Puissance et couple en hausse

D’abord, contrairement à ce que laissait croire un document qui a coulé sur le web en provenance du Japon plus tôt cette semaine, le moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres qui loge sous le nouveau capot ventilé en aluminium de la Civic Type R 2023 ne génère pas 326 chevaux mais plutôt 315 à 6 500 tr/min. C’est une augmentation de neuf chevaux par rapport à l’ancien modèle – et un nombre identique à la Volkswagen Golf R – tandis que le couple grimpe de 15 lb-pi pour atteindre 310, livré de 2 600 à 4 000 tr/min.

Photo: Honda

Les ingénieurs de Honda ont redessiné le turbocompresseur, accru le débit d’admission d’air et installé un nouveau système d’échappement plus efficace comprenant une soupape d’échappement active (celle-ci s’ouvre à un régime plus élevé pour accentuer et améliorer le son du moteur). Le turbo génère maintenant une pression sur une plage de régime plus large.

Il est bon aussi de souligner la plus grande ouverture de la calandre, le plus gros radiateur et le nouveau ventilateur de grand diamètre qui améliorent le refroidissement du moteur.

La transmission manuelle à six rapports, pour sa part, bénéficie d’un système révisé de synchronisation du régime lors des rétrogradations, d’un levier de vitesses à haute rigidité et d’une grille de changement de rapport optimisée pour plus de précision. Un différentiel à glissement limité de type hélicoïdal est toujours inclus de série, transmettant la puissance aux roues avant avec le moins de perte de motricité possible.

Photo: Honda

Clouée au sol

En termes de tenue de route, la Honda Civic Type R 2023 peut compter sur une structure de carrosserie beaucoup plus rigide qu’avant et un empattement allongé qui atteint 2 735 mm, le plus long de la catégorie. Ses voies avant et arrière sont également beaucoup plus larges (+26 mm à l’avant et +19 mm à l’arrière), alors que les suspensions recalibrées rehaussent la stabilité.

Les roues légères de 19 pouces en alliage noir mat sont enveloppées de pneus Michelin Pilot Sport 4S plus larges de 20 mm. Pour ce qui est du reste du design, tous les panneaux de carrosserie qui précèdent les montants avant sont nouveaux et spécifiques à la Type R, y compris le pare-chocs avant dont la conception est maintenant plus dynamique. L’aileron arrière redessiné repose sur des montants en aluminium et augmente l’appui aérodynamique, mais Honda ne dit pas de combien.

Photo: Honda

Cockpit de course

Enfin, l’habitacle fortement décoré de rouge et greffé d’une plaque Type R avec numéro de série sur la planche de bord se démarque des autres Civic avec notamment des modes de conduite Confort, Sport, +R et « Modèle individuel », ce dernier permettant de personnaliser l’expérience de conduite. Les affichages sont également propres à la Type R et fournissent un grand nombre de données de performance, qui peuvent être mémorisées par un enregistreur combinant l’ordinateur de bord et les capteurs avec une nouvelle application de véhicule intégrée.

On a bien hâte de prendre place dans les nouveaux sièges sport légers à l’assise plus basse et aux appuis latéraux prononcés, le tout garni d’une sellerie en suédine.

Photo: Honda

Il ne reste qu’à connaître le prix et la date de commercialisation de la Honda Civic Type R 2023, attendue cet automne. L’ancienne se vendait à partir de 46 200 $, transport et préparation en sus, donc la nouvelle devrait tourner autour de 50 000 $. Préparez-vous, car sa disponibilité sera très limitée si l’on en croit les informations qui ont filtré à ce jour. À peine 546 exemplaires seraient alloués au Canada pour l’ensemble des années-modèles 2023, 2024 et 2025.

En vidéo : Présentation officielle de la Honda Civic Type R 2023