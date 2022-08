326 chevaux pour la Honda Civic Type R 2023?

Entièrement revue et améliorée en se basant sur la Civic à hayon de nouvelle génération, la Honda Civic Type R 2023 a fait ses débuts en juillet lors d’un événement spécial à Los Angeles. Toutefois, il manque encore plusieurs détails.

Hier, une brochure officielle de la voiture au Japon a coulé sur le web et a été reprise sur le forum Civic XI. On y découvre de nouvelles informations techniques, notamment la puissance et le couple.

Honda est fière de dire que la nouvelle Civic Type R, avec son moteur turbocompressé de 2,0 litres qui a été retravaillé, est la plus puissante et explosive de l’histoire. La brochure en question lui donne raison : 326 chevaux et 310 livres-pied. Si ces chiffres demeurent pour le marché nord-américain, ça voudrait dire 20 chevaux et 15 livres-pied de plus que le modèle sortant.

Remarquez aussi que c’est supérieur à la Volkswagen Golf R, qui développe 315 chevaux et jusqu’à 295 livres-pied de couple.

Selon le document, la Civic Type R 2023 pèse 1 430 kilogrammes, soit 40 de plus que l’ancienne. Encore là, on parle du modèle japonais, mais il ne devrait pas y avoir une grande différence avec le nôtre (précédemment 1 417 kg). À quel point ce surplus de poids affectera-t-il l’accélération? Impossible de le savoir pour l’instant.

D’un autre côté, il est question d’un rapport final de transmission de 4,111 au lieu de 3,842, ce qui devrait en théorie permettre une vitesse de pointe plus élevée. D’ailleurs, rappelons que la nouvelle Type R a battu le record de piste pour une voiture de série à traction sur le circuit de Suzuka au Japon.

Photo: Honda

Les conducteurs profiteront également d’une carrosserie plus rigide qui permet de maximiser la stabilité à haute vitesse et la tenue de route dans les virages, de même que d’une suspension et d’une direction encore plus performantes.

Honda Canada a promis de donner tous les détails de l’équipement, les spécifications et les prix de la Civic Type R 2023 à l’approche de sa mise en vente cet automne. Le tout pourrait même survenir d'ici quelques jours selon nos sources, donc encore un peu de patience!

En vidéo : Présentation officielle de la Honda Civic Type R 2023