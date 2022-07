La nouvelle Honda Civic Type R sera très limitée au Canada

Impatient de voir la Honda Civic Type R 2023 de nouvelle génération? Nous aussi! Un prototype camouflé a fait sa première apparition en sol nord-américain le weekend dernier sur le circuit de Mid-Ohio, servant de voiture de tête au départ du Indy 200.

Ça, c’était après avoir battu le record du tour de piste le plus rapide par une voiture à traction sur le circuit légendaire de Suzuka, qui accueille le Grand Prix de F1 du Japon.

La Civic Type R 2023 sera en vente plus tard cette année et son dévoilement officiel est imminent, mais entre-temps, on a de mauvaises nouvelles à vous rapporter.

Un membre du forum CivicXI, qui dit travailler pour un important concessionnaire Honda au Québec, aurait reçu des informations de Honda Canada concernant la disponibilité de la nouvelle Type R. Selon lui, il n’y aura que trois années-modèles, soit 2023, 2024 et 2025, mais le pire, c’est qu’à peine 546 exemplaires seraient alloués pour l’ensemble du marché canadien – non pas par année, mais bien pour les trois ans!

Photo: Honda

Il ajoute que seul un petit nombre de concessionnaires Honda pourront obtenir des unités, c’est-à-dire les concessionnaires d’envergure ou qui ont vendu au moins cinq Type R annuellement dans le passé. Celui qu’il représente aurait été informé qu’un maximum de sept exemplaires lui seront attribués, dont deux ou trois la première année.

Si ces informations sont véridiques, c’est extrêmement décevant pour les acheteurs potentiels. Non seulement la diffusion sera ultra limitée, mais on peut parier que Honda ne se gênera pas pour augmenter le prix de la voiture, qui débutait en 2021 à 46 200 $.

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer de la nouvelle Honda Civic Type R 2023 incluant ses caractéristiques techniques. Sera-t-elle plus puissante que le modèle sortant de 306 chevaux? On le saura très bientôt!

