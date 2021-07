La prochaine Honda Civic Type R pourrait avoir l’air de ça

Après le dévoilement de la nouvelle Honda Civic 2022, d’abord en format berline et ensuite à hayon, l’attention se tourne vers la version Si de la première et bien sûr la redoutable Type R.

De quoi aura l’air la compacte haute performance redessinée de Honda? Des prototypes camouflés aperçus dans les dernières semaines nous donnent quelques indices. En combinant ces informations avec les images de la Civic à hayon 2022, KDesign AG a conceptualisé la Type R et le résultat nous apparaît assez réaliste.

À l’avant, les phares et la calandre supérieure reproduisent ceux de la nouvelle Civic, tout en ajoutant l’emblème à fond rouge de Honda et l’inscription Type R du côté gauche de la voiture. Plus bas, le designer est allé chercher les ouvertures du modèle sortant en leur donnant de petites modifications.

Les extensions de la carrosserie ainsi que la mince ligne rouge au bas de la voiture et autour des jantes sont de retour.

Photo: KDesign AG

À l’arrière, c’est encore une fois un mélange entre la Civic à hayon 2022 et la Type R que l’on connaît. Notre petit doigt nous dit que les grosses ouvertures dans les coins ne seront pas reprises telles quelles, mais les trois sorties d’échappement centrales et l’aileron massif demeureront au programme.

La véritable Civic Type R de nouvelle génération, qui sera dévoilée au début de l’an prochain, devrait avoir dans l’ensemble un style un peu plus sobre et conservateur que sa devancière, ce qui plaira à certains mais pas à d’autres.

Plus que tout, ce sont les performances et la conduite qui nous intéressent. Dans cette optique, on s’attend à un léger gain de puissance pour le moteur turbocompressé de 2,0 litres, qui développe actuellement 306 chevaux. La boîte manuelle à six rapports, heureusement, sera conservée. Idem pour le rouage à traction, selon toute vraisemblance.

