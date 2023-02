La Honda Civic Type R mise à l'épreuve sur le circuit de Mécaglisse

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai la Honda Civic Type R sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

« C’est vraiment une voiture exceptionnelle! L’ancienne génération l’était aussi, mais la raison pour laquelle Honda continue de fabriquer des voitures comme celles-là, c’est manifestement pour conserver une image de marque qu’on perd de plus en plus », mentionne Antoine en introduction.

Esthétiquement réussie

C’est unanime, nos deux experts aiment le design de la nouvelle mouture de la Type R. « C’est un changement radical par rapport à la génération antérieure puisqu’elle était vraiment typée, peut-être même trop au goût de plusieurs », souligne Gabriel.

Photo: Antoine Joubert

Selon lui, les lignes sont plus homogènes et elles risquent de bien vieillir avec le temps. Autre aspect bien réussi est l’intégration de l’immense aileron de teinte noire — différent de la précédente itération où il était de couleur assortie à la carrosserie.

Facteur wow

« Côté moteur, c’est une évolution du modèle antérieur, donc toujours un quatre cylindres 2 litres turbocompressé. Cependant, il a reçu plusieurs ajustements au niveau du système de refroidissement, de l’admission de l’air et de l’échappement », indique Gabriel.

Photo: Antoine Joubert

En effet, cette Civic possède une cavalerie de 315 chevaux et un couple de 310 lb-pi. Dotée d’une boîte manuelle à six rapports, elle effectue le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. « La direction est un modèle de précision, et le fait qu’on ait cette suspension à deux axes à l’avant élimine l’effet de couple dans le volant », ajoute-t-il.

Photo: Antoine Joubert

Une sportive conviviale au quotidien?

« Le confort est relatif… Ce n’est pas une voiture aussi confortable qu’une Civic traditionnelle, note Antoine. Le flanc des pneus est très étroit et la suspension est très ferme. Les sièges sont très fermes également, quoiqu’ils soient très enveloppants et magnifiquement dessinés », conclut-il.

Photo: Antoine Joubert

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!