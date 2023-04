La Honda Civic Type R établit un nouveau record au Nürburgring

La toute nouvelle Honda Civic Type R 2023 n’a pas manqué d’impressionner nos journalistes Antoine Joubert et Gabriel Gélinas lors d’une séance sur le circuit de Mécaglisse dans le cadre de notre émission Le Guide de l’auto. Avec ses 315 chevaux, c’est le véhicule de production le plus puissant jamais offert par Honda au Canada, rappelons-le.

La Civic Type R s’est récemment attaquée à l’emblématique boucle Nord du circuit du Nürburgring, en Allemagne. Surnommée « l’Enfer vert », cette piste de 20,8 km est généralement considérée comme le circuit routier le plus difficile au monde. À l’instar de la précédente génération, elle a complété un tour en un temps record pour une voiture de série à traction, battant cette fois la Renault Mégane R.S. Trophy-R.

Son chrono de 7 minutes et 44,881 secondes est techniquement plus lent d’une seconde que celui de 2017, mais il faut savoir que les autorités du Nürburgring ont révisé en 2019 la distance officielle du circuit, qui est maintenant plus longue de quelque 225 mètres.

Détail important à mentionner : la Civic Type R 2023 était chaussée pour l’occasion de pneus optionnels Michelin Pilot Sport Cup 2 (disponibles chez les concessionnaires) au lieu des Michelin Pilot Sport 4S normalement installés à l’usine. La vidéo qui suit nous montre l’exploit tel que vécu par le pilote :

« Nous avons développé la toute nouvelle Civic Type R dans l’esprit de dépasser nos réalisations passées et nous nous sommes efforcés de créer l’ultime voiture sport à traction en raffinant la valeur essentielle et l’attrait émotionnel propres à nos modèles Type R, a déclaré Hideki Kakinuma, directeur du développement de la Civic Type R. Six ans après le record au tour établi par la Civic Type R (FK8) de génération précédente, nous avons atteint ce niveau supérieur grâce à toutes les passions et à toutes les avancées qui ont contribué à la création de ce modèle. »

La Type R revendique également le tour de piste le plus rapide par une voiture à traction sur le circuit de Suzuka, qui accueille le Grand Prix de F1 du Japon. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, en passant.

Quant à l’effet de couple typiquement observé avec ce genre de configuration motrice, il est savamment neutralisé par une suspension à deux axes à l’avant, comme nos essais en piste l’ont démontré.

En vidéo : Essai complet sur circuit de la Honda Civic Type R 2023