La Honda Civic Type R 2023 vous coûtera plus de 50 000 $

C’est maintenant confirmé : la toute nouvelle Civic Type R 2023 franchit le seuil des 50 000 $. Honda Canada vient d’en faire l’annonce alors que les premières unités commenceront à arriver chez les concessionnaires ce vendredi.

Plus exactement, le prix de détail suggéré par le fabricant s’élève à 50 050 $. En ajoutant les frais de transport et de préparation de 1 780 $ (quand même un montant raisonnable quand on voit ce qui est chargé ailleurs), la facture s’établit à 51 830 $.

Il s’agit d’une hausse de près de 4 000 $ par rapport au prix de base de la Civic Type R 2021 (il n’y a pas eu de modèle 2022, rappelons-le), sans compter l’édition limitée de cette dernière, bien sûr.

Photo: Honda

« La Civic Type R 2023 est la Civic la plus puissante, la plus exaltante et la plus agréable à conduire de notre histoire, répète Steve Hui, vice-président adjoint de Honda Canada, pour justifier le prix de la voiture. « La toute nouvelle Type R incarne ce qu'il y a de mieux en matière d'ingénierie Honda, tout en s'inspirant de notre esprit d'initiative et en tirant parti de nombreuses années de technologie éprouvée dans le domaine de la course. »

La compagnie n’a toutefois pas confirmé le nombre d’exemplaires disponibles au pays. Si l’on en croit les informations qui ont filtré à ce jour, à peine 546 seraient alloués au Canada pour l’ensemble des années-modèles 2023, 2024 et 2025. Les acheteurs intéressés doivent faire vite… et se préparer à débourser plus que le PDSF étant donné la surenchère qu’entraînera cette rareté.

Photo: Honda

315 chevaux

Que vous la choisissiez en Blanc victoire (exclusif à la Type R), Gris sonique ou Rouge rallye, la nouvelle Civic Type R 2023 vous fera cadeau de 315 chevaux – une puissance identique à la Volkswagen Golf R – et 310 lb-pi de couple grâce à son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres. Les ingénieurs ont redessiné le turbocompresseur, accru le débit d’admission d’air et installé un nouveau système d’échappement plus efficace comprenant une soupape d’échappement active.

Le refroidissement est amélioré, tandis que la transmission manuelle à six rapports bénéficie d’un système révisé de synchronisation du régime lors des rétrogradations, d’un levier de vitesses à haute rigidité et d’une grille de changement de rapport optimisée pour plus de précision.

Photo: Honda

Par ailleurs, la Honda Civic Type R 2023 peut compter sur une structure de carrosserie beaucoup plus rigide qu’avant, un empattement allongé ainsi que des voies avant et arrière nettement plus larges pour une stabilité accrue, de concert avec les suspensions recalibrées et les pneus Michelin Pilot Sport 4S plus larges de 20 mm.

On a bien hâte de prendre place dans les nouveaux sièges sport légers et de pousser la Type R 2023 à fond sur un circuit. Restez à l’affut de nos premières impressions de conduite!

En vidéo : Présentation officielle de la Honda Civic Type R 2023