En vidéo : la Volkswagen Golf R 2022 à l'essai sur circuit

GM et Honda s’unissent pour des véhicules électriques plus abordables

General Motors et Honda élargissent leur partenariat une fois de plus. Après les deux VUS électriques que le premier aidera à développer pour le second d’ici 2024, dont le Honda Prologue , une nouvelle série de véhicules électriques abordables verra le jour à compter de 2027. Ce seront principalement des …