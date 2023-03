États-Unis : la Honda Civic sous enquête pour une direction capricieuse

Acclamée par la critique mais récemment battue par la Toyota Corolla au chapitre des ventes canadiennes, notamment en raison de son prix élevé, la Honda Civic de nouvelle génération fait face à un problème de direction qui pourrait nuire à sa réputation de voiture amusante à conduire.

Aux États-Unis, l’agence gouvernementale qui s’occupe de la sécurité dans les transports, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), vient d’ouvrir une enquête sur la Civic 2022 à 2023 après avoir reçu 145 plaintes de consommateurs en moins d’un an.

Ceux-ci disent en effet subir une perte d’assistance électrique de la direction par moments, en général lorsqu’ils roulent à haute vitesse comme sur l’autoroute, ce qui rend le volant plus lourd et plus difficile à manipuler. Le contrôle de la voiture et la sécurité des occupants s’en trouvent alors compromis.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Honda est au courant du problème et a d’ailleurs fourni des documents à la NHTSA. Heureusement, le constructeur et les autorités ne rapportent aucun accident ni blessure jusqu’à maintenant, mais on comprend facilement l’irritation et l’inquiétude des conducteurs qui perdent tout à coup la pleine maîtrise de leur Civic.

Les plaintes reçues par la NHTSA visent aussi bien la berline (incluant la Civic Si) que le modèle à hayon, parfois avec un bas kilométrage. La cause du problème sera à déterminer.

Selon les conclusions de son enquête, l’organisme américain pourrait ordonner à Honda d’émettre un rappel sur les Civic concernées. Le Canada risquerait d’emboîter le pas à ce moment. Entre-temps, si vous rencontrez des difficultés de la sorte avec votre nouvelle Civic, il serait sage de la faire inspecter par un concessionnaire sans trop tarder.

En vidéo : les meilleures voitures compactes en 2023