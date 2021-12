Honda Civic Type R 2023 : le développement se poursuit

L’un des dévoilements les plus attendus de 2022 est certainement la Honda Civic Type R de nouvelle génération. La version haute performance de la Civic à hayon, après tout, a remporté trois années de suite le titre de meilleur achat dans la catégorie des compactes sportives selon Le Guide de l’auto.

Évidemment, c’était avant qu’arrive la nouvelle Volkswagen Golf R 2022, qui a tout ce qu’il faut pour reprendre sa position de tête. Deux de nos journalistes ont eu la chance de l’essayer jusqu’à maintenant et se sont dits très impressionnés. D’ailleurs, nous l’avons élue – avec la Golf GTI – meilleure nouvelle voiture de l’année.

La prochaine Civic Type R doit donc en faire plus. C’est exactement ce sur quoi travaillent en ce moment les ingénieurs de Honda, qui poussent la voiture à fond sur le circuit japonais de Suzuka pour achever son développement. Plus tôt cet automne, ils l’ont mise à l’épreuve sur le Nürburgring, en Allemagne.

Malheureusement, le constructeur ne donne toujours pas de détails sur le moteur. Le quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres devrait être de retour, mais avec combien de puissance et de couple? Rappelons que la Type R actuelle développe 306 chevaux et 295 livres-pied. Ce qui est certain, par contre, c’est qu’un rouage à traction sera encore une fois de mise – la principale différence avec la Golf R, qui peut compter sur quatre roues motrices.

Sur le plan technique, il faut aussi souligner que la Civic à hayon qui sert de base est maintenant plus rigide en torsion de 19%, que la suspension reçoit de nouvelles composantes, que l’empattement est allongé de 35 millimètres et que la voie arrière est élargie de 12 millimètres pour accroître la stabilité aussi bien que le confort de roulement.

Photo: Honda

Quant au design, le modèle de préproduction à l’essai par Honda demeure sous un camouflage, mais la calandre et les prises d’air avant sont inévitablement plus grandes que sur les autres Civic. Le bas de la carrosserie est distinctif, tout comme les jantes, les embouts d’échappement et bien sûr le gros aileron arrière. Il n’y a pas encore de photos de l’habitacle non plus, mais attendez-vous à des sièges sport et à des coutures rouges contrastantes.

La nouvelle Honda Civic Type R arrivera comme modèle 2023 et la compagnie devra faire très attention au prix : le modèle sortant coûtait déjà 46 200 $ et la Golf R 2022 débute quant à elle à 44 995 en version manuelle.

En vidéo : Antoine Joubert présente la Honda Civic 2022