En vidéo : Le Guide de l’auto au volant de la Honda Civic Si 2022

La Honda Civic Si de nouvelle génération est basée sur la Civic berline de onzième itération, ce qui lui confère également une signature stylistique propre.

« Sur le plan esthétique, la Honda Civic de nouvelle génération est très bien réussie. En fait, la ligne est très fluide à l’extérieur tout comme à l’intérieur », se réjouit le journaliste du Guide de l’auto Dominic Boucher.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

« Au niveau des technologies, on a la conduite semi-autonome [et] on a aussi plusieurs autres technologies d’aides et assistances à la conduite qui fonctionnent bien », explique-t-il. Par ailleurs, Dominic note la belle présentation de l’instrumentation et du système multimédia, bien qu’il critique leur complexité.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Cinq chevaux en moins

« Sous le capot se trouve un moteur quatre cylindres 1,5 litre turbocompressé qu'on reprend de l’ancienne génération », soulève Dominic. Il explique que la puissance a été réduite de cinq chevaux par rapport à la mouture précédente pour s’établir à 200 chevaux. Le couple de 192 lb-pi demeure le même.

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

« Honda a toutefois mentionné que la plage de puissance et de couple [reste] plus longtemps au niveau du régime moteur », précise Dominic. Seule la boîte manuelle à six rapports est au menu. L’exercice du 0 à 100 km/h s’effectue en environ sept secondes.

Visionnez la capsule vidéo au haut de cet article pour connaître tous nos commentaires au sujet de la Honda Civic Si 2022.