Ford F-150 Raptor R 2023 : r-adicalement r-éussi

Saviez-vous qu'il y a des dunes au Michigan? Jusqu’à il y a quelques jours, on n’en connaissait absolument pas l’existence. Et pourtant, c’est sur ce terrain de jeu de prédilection que nous nous sommes retrouvés pour mettre à l’essai le Ford F-150 Raptor R 2023. Rassurez-vous, il n’a pas qu’une lettre de plus que le Raptor « ordinaire ».

On se rappellera d’abord que Ford a lancé en 2010 son F-150 SVT Raptor. Radical sur tous les plans, il apportait une nouvelle dimension dans le segment des camionnettes pleine grandeur : un véhicule très puissant, mais également capable de se débrouiller mieux que la moyenne en dehors des routes pavées. De série, il était animé par un moteur V8 de 5,4 litres. Celui-ci pouvait être troqué contre un V8 de 6,2 litres en option. Voilà qui devenait franchement intéressant pour les puristes. Or, au moment d’introduire la deuxième génération du F-150 Raptor, Ford a laissé de côté les grosses cylindrées pour mettre de l’avant sa technologie EcoBoost avec son V6 turbocompressé de 3,5 litres. Certes, la puissance était au rendez-vous, la passion un peu moins toutefois.

Photo: Germain Goyer

En 2021, la marque de Dearborn a présenté la troisième génération F-150 Raptor. Aussi costaud qu’auparavant, il se trouvait loin derrière le Ram 1500 TRX venu brouiller les cartes avec son moteur Hellcat, un V8 Hemi surcompressé de 6,2 litres. Le pauvre V6 EcoBoost n’était plus dans le coup. Jusqu’à ce que Ford débarque avec le F-150 Raptor R l’été dernier.

Une mécanique tirée de la Shelby GT500

Le Ford F-150 Raptor 2023 à moteur V6 développe 450 chevaux et 510 lb-pi. Amplement suffisant! nous direz-vous. Or, quand on le compare à la concurrence, il n’est malheureusement pas dans la course. Mentionnons que le Ram 1500 TRX engendre, quant à lui, 702 chevaux et un couple de 650 lb-pi. Époustouflant!

En ce qui concerne le Raptor R, il hérite carrément de la mécanique de la Mustang Shelby GT500, soit un V8 suralimenté de 5,2 litres. Pas mal, non? On vous confirme que oui. C’est plus que pas mal, même! Pourtant, quand on analyse froidement les fiches techniques, le Raptor R est à la traîne avec ses 700 et ses 640 lb-pi. Cela étant, on vous confirme que c’est le seul moment où il se trouvera à la traîne. À la conduite, personne ne pourrait imaginer qu’il a deux chevaux et 10 lb-pi en moins…

Photo: Germain Goyer

Pour un amateur pur et dur de performances, cette mécanique est tout simplement sublime. Elle fonctionne merveilleusement bien. Les accélérations sont brutales. La transmission automatique à dix rapports ne ralentit à aucun moment le processus. Elle est rapide à rétrograder lorsque vient le temps de mettre le pied dans le tapis, jusqu’à 181 km/h, la vitesse à laquelle le véhicule est barré.

Nous avons également apprécié la sonorité de ce monstre. En effet, il est possible de choisir entre quatre (!) niveaux de sonorité pour déranger un peu, beaucoup, à la folie ou passionnément vos voisins. Blague à part, le Raptor R rugit comme peu d’autres sont capables de le faire et c’est tant mieux.

Il faut savoir que la majeure partie du temps, le Raptor R a roulé sur des dunes. Ainsi, il faut prendre avec un grain de sel (ou de sable!) la cote de consommation enregistrée. Et surtout, il ne faut sous aucun prétexte vous procurer un tel véhicule si la consommation d’essence fait partie de vos critères d'achat. Au terme de 67 kilomètres parcourus sur l’autoroute, l’ordinateur de bord affichait une consommation de 23,5 L/100 km. On vous laisse imaginer l’étendue des dégâts en ville… De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une cote de 19,7 L/100 km en conduite combinée. Voilà qui nous apparaît on ne peut plus ambitieux. Évidemment, le fabricant recommande l’utilisation d’essence super (octane 91).

Photo: Germain Goyer

Comment le différencier du Raptor « ordinaire »?

Dans les faits, le Raptor R n’est qu’une version encore plus radicale du Raptor ordinaire. Outre l’impressionnant moteur de la Shelby GT500, il a droit à des amortisseurs Fox spécialement calibrés, un système d’échappement particulier, des pneus de 37 pouces pour la conduite hors route, des crochets de remorquage orange, des écussons uniques et des décalques distinctifs.

À l’intérieur, il se distingue par des sièges Recaro combinant le suède, le cuir et l’Alcantara, des appliques en fibre de carbone, des surpiqûres orange et des inscriptions « Raptor ».

Combien ça coûte tout ça? 40 730 $. Une somme qui s’additionne, bien sûr, au prix de base du Ford F-150 Raptor 2023 vendu 102 175 $. Ajoutez à ça 2 095 $ en frais de transport et préparation et le tour est joué. Et si vous désirez obtenir le hayon assisté électriquement et le double toit vitré, c’est 2 550 $ supplémentaires. Quant aux décalques, ils peuvent être retirés sans frais. Ce sont les deux seules options. Une somme indécente pour une camionnette qui l’est tout autant.

Photo: Germain Goyer

Hélas, Ford refuse de nous révéler combien d’unités seront produites et, surtout, combien d’entre elles seront allouées au marché canadien. Notre petit doigt nous dit que le « R » signifie rare. Très rare…

Du plaisir dans les dunes

À l’occasion de ce lancement spécial, nous nous sommes rendus au parc national de Silver Lake au Michigan. Sur place, une série de F-150 Raptor R nous attendait. Un long drapeau orange était déjà installé et les pneus étaient préalablement dégonflés de manière à profiter pleinement du carré de sable. Il ne restait plus qu’à activer le mode Baja, à désactiver l’antipatinage et à nous élancer. Si nous avons l’habitude de mettre à l’essai des véhicules 4X4 hors des sentiers battus sur des pistes boueuses ou encore d’escalader des roches, il en était autrement pour les terrains sablonneux.

Photo: Germain Goyer

Dès les premiers tours de roue, nous avons été surpris de constater que la conduite sur du sable se rapproche étrangement de la conduite sur de la neige folle. Nous avons eu un grand plaisir à nous familiariser avec ce véritable monstre. À l’aise pour déraper et créer d’immenses nuages de poussière, grimper des côtes abruptes, traverser des étendues d’eau et « sauter » dans les airs, le Raptor R a su nous en mettre plein la vue. En plus de nous procurer un intense plaisir! Malheureusement, il ne vous permettra pas d’éviter les bouchons de circulation…

Après quelques heures passées dans les dunes, nous en sommes venus à la conclusion suivante : certes, d’autres authentiques 4X4 - comme un Jeep Wrangler ou un Toyota 4Runner - auraient réussi à se débrouiller avec aisance sur ce terrain de jeu, mais jamais avec la rapidité du Raptor R.

L’indécence pendant qu’il est encore temps?

Actuellement, le domaine de l’automobile est à la croisée des chemins. Et le Ford F-150 l’illustre parfaitement. D’un côté, on a le Raptor qui repousse les limites de l’indécence avec une mécanique plus que gourmande, et de l’autre, on a le F-150 Lightning à propulsion électrique. Tous les deux se côtoient dans le même catalogue, chez les mêmes concessionnaires.

Mais pour combien de temps? Bonne question. Bien que le Raptor R soit un jouet comme il ne s’en fait que très peu, il suffit d’un instant de lucidité pour comprendre que Ford ne pourra pas commercialiser cette brute pendant longtemps. Alors que le F-150 Lightning, lui, semble là pour rester.

