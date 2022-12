Le Guide de l’auto 2023, un cadeau parfait pour les Fêtes!

Le temps des Fêtes approche et vous ne savez toujours pas quoi acheter à votre être cher amateur de voitures? Ne cherchez plus!

Le Guide de l’auto 2023 est le cadeau idéal pour toute personne ayant un intérêt pour le monde automobile. La plus récente édition de ce best-seller annuel au Québec propose un tour d’horizon complet de ce qui se fait dans l’industrie automobile, avec les commentaires de notre équipe de 12 experts.

Des petites voitures aux gros VUS en passant par les électriques et les camionnettes, rien n’est laissé de côté.

En plus de nos essais routiers réalisés sur plus de 300 modèles, le Guide de l’auto 2023 intègre notre classement des meilleurs achats dans 27 catégories de véhicules ainsi qu’une section dédiée aux véhicules concepts les plus marquants de la dernière année.

Le Guide de l’auto 2023, c’est aussi trois matchs comparatifs exclusifs, de même qu’un dossier spécial sur la nouvelle marque vietnamienne VinFast et un hommage à la Volkswagen Golf GTI à l’aube de ses 40 ans.

Commandez votre exemplaire du Guide de l’auto 2023 dès aujourd’hui!