Toyota Prius 2023 : l’étoile hybride se renouvelle

Même si la majorité des produits Toyota offrent désormais une version hybride, la Prius n’en reste pas moins le porte-étendard de la marque en la matière.

Pour 2023, Toyota rafraîchit sa Prius avec un modèle de nouvelle génération, une cinquième depuis ses débuts au tournant du millénaire. Celle-ci est présentée cette semaine dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles, quelques heures après un dévoilement mondial au Japon.

Quatre roues motrices de série

La Toyota Prius 2023 peut héberger une motorisation hybride régulière (Prius) ou hybride rechargeable (Prius Prime). Certains se questionnent quant à la pertinence pour Toyota de conserver une variante hybride conventionnelle de la Prius, maintenant que la Corolla offre elle aussi une telle motorisation. Afin de mieux distinguer les deux modèles, Toyota Canada a pris la décision de ne commercialiser que des variantes à quatre roues motrices de la Prius à motorisation hybride non branchable.

Photo: Toyota

La Prius sera ainsi commercialisée en deux variantes seulement au Canada : XLE AWD et Limited AWD. L’équipement de série comprend notamment des roues en alliage de 19 pouces, la connectivité sans fil à Android Auto et Apple CarPlay ainsi que l’ensemble de technologies d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0.

En optant pour la version Limited AWD, on a droit à quelques commodités supplémentaires comme des sièges arrière chauffants, un chargeur par induction, une chaine audio JBL et un écran tactile de 12,3 pouces (au lieu de 8 avec la XSE).

Photo: Toyota

Plus de puissance

La Toyota Prius demeure animée par un moteur thermique à quatre cylindres, mais sa cylindrée passe de 1,8 à 2,0 litres. Grâce à une nouvelle batterie lithium-ion (l’ancienne génération utilisait toujours une batterie au nickel-métal-hydrure), la Prius 2023 deviendrait la plus écoénergétique de sa lignée avec une consommation moyenne de 4,1 L/100 km selon les données préliminaires partagées par Toyota.

La puissance totale passe à 196 chevaux grâce au système à quatre roues motrices, dont le train arrière est connecté à un moteur électrique à aimant permanent. C’est une nette amélioration en comparaison aux 121 chevaux livrés par la Prius de quatrième génération. Pour la version Prime, la puissance grimpe même jusqu'à 220 chevaux.

Sur la route, Toyota promet une conduite plus engageante, notamment grâce à la plateforme TNGA-C dont le centre de gravité est abaissé. Et bien sûr, la hausse de puissance permet de réaliser des accélérations plus intéressantes. Toyota annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes. On n’a plus les Prius qu’on avait!

Photo: Toyota

Un design éclaté

Cette Prius 2023 adopte bien sûr une nouvelle allure toujours assez polarisante, comme c’était le cas pour les quatre générations qui l’ont précédée. L’aérodynamisme semble avoir joué un rôle important dans la conception de la carrosserie, et on ne peut faire autrement que de souligner le petit côté sportif de cette nouvelle itération. Toyota a notamment placé les poignées des portières arrière sur les piliers C de la voiture afin de lui donner des airs de coupé. Cette Prius est également plus basse et un peu plus large que celle de 2022.

À l’arrière, une longue bande lumineuse fait toute la largeur du véhicule, avec l’inscription « PRIUS » affichée en grosses lettres. La voiture conserve sa configuration à hayon. L’intérieur est lui aussi joliment mis à jour, et on semble avoir opté pour une présentation plus traditionnelle que ce que proposait la génération sortante. On ne s’en plaindra pas!

Photo: Toyota

Plus d’autonomie pour la Prius Prime

Parallèlement à la Prius, la Prius Prime se renouvelle également pour l’année-modèle 2023. Le design entre les deux est similaire, et la Prime se démarque surtout par sa motorisation hybride rechargeable. Au Québec, cela permet d’ailleurs aux acheteurs de toucher une subvention de 5 000 $, alors que la Prius ordinaire n’y est pas du tout admissible.

Déjà très populaire chez nous, la Prius Prime risque de faire d’autres adeptes puisque l’autonomie électrique sera bonifiée d’environ 50%. Même si les chiffres exacts doivent être confirmés, on peut donc s’attendre à une autonomie avoisinant les 60 km, considérant que le modèle sortant en avait une de 40 km.

Photo: Toyota

Contrairement à la Prius, la Prius Prime n’offre toujours pas de mouture à quatre roues motrices. Les consommateurs canadiens pourront choisir entre les versions SE, XSE et XSE Premium.

La gamme de prix et la date de mise en marché des Toyota Prius et Prius Prime 2023 seront communiqués ultérieurement.

