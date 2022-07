En vidéo : les 10 voitures les plus vendues au Canada depuis le début de 2022

Scout : Volkswagen explique le choix du nom de sa future marque

En mai, Volkswagen a annoncé son plan visant à introduire à la fois un VUS et une camionnette électriques d’aspect robuste et aux capacités tout-terrain sur le marché nord-américain en 2026. Les deux modèles seront conçus, développés et fabriqués aux États-Unis, mais ne seront pas commercialisés sous la bannière de …