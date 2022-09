Véhicules électriques : maintenant 2 % du parc automobile québécois

Le nombre de véhicules électriques immatriculés au Québec a atteint 149 729 au terme de la première moitié de 2022, soit 87 545 modèles 100% électriques et 62 184 hybrides rechargeables, selon les toutes dernières statistiques de la SAAQ et le rapport de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ).

Ces véhicules représentent désormais 2,14% du parc automobile de la province et c'est la première fois que le seuil des 2% est atteint.

L’AVEQ fait remarquer que le phénomène est également attribuable à une diminution importante du volume total de véhicules vendus au Québec, soit environ 12,5% par rapport aux six premiers mois de 2021.

Photo: William Clavey

Classement des 20 modèles les plus populaires :

Il est à noter que les premiers Ford F-150 Lightning et Toyota bZ4X ont fait leur apparition au Québec au cours du second trimestre de 2022. Un premier exemplaire du GMC Hummer EV a également été immatriculé par la SAAQ.

Photo: Antoine Joubert

Le rapport de l’AVEQ nous apprend par ailleurs que la tendance vers les véhicules 100% électriques s’observe dans l’ensemble des régions, excepté Chaudière-Appalaches et le Nord-du-Québec. Laval est encore la région où la flotte 100% électrique est la plus importante, suivie de Montréal et des Laurentides, alors que les trois régions les plus nordiques sont celles qui ont le plus grand pourcentage d’hybrides rechargeables.

Rappelons que le nouvel objectif du gouvernement du Québec est de 1,6 million de véhicules électriques et hybrides rechargeables d’ici 2030. Si la tendance se maintient, l’AVEQ prévoit que cette cible sera atteinte en août 2028 et qu’il y aura 2,8 millions de ces véhicules sur nos routes à la fin de la décennie.

En vidéo : Top 10 des véhicules électriques qui profitent le plus du rabais fédéral