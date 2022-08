En vidéo : les 10 véhicules électriques qui profitent le plus du rabais fédéral

En vidéo : Antoine Joubert fait le point sur les rabais gouvernementaux

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a fait le point sur les récentes modifications apportées aux subventions provinciales et fédérales sur les véhicules électriques et hybrides. « On avait 8 000 $, taxes incluses, qu’on appliquait sur la vente d’un véhicule 100% …