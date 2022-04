En vidéo : Antoine Joubert fait le point sur les rabais gouvernementaux

De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a fait le point sur les récentes modifications apportées aux subventions provinciales et fédérales sur les véhicules électriques et hybrides.

« On avait 8 000 $, taxes incluses, qu’on appliquait sur la vente d’un véhicule 100% électrique jusqu’au 1er avril, et maintenant [tout] a changé et le [rabais] a baissé à 7 000 $ au provincial », mentionne-t-il en introduction.

Par ailleurs, les crédits pour les voitures hybrides rechargeables ont aussi été revus. Si le véhicule possède une batterie d’une taille supérieure à 15 kWh, l’automobiliste a droit à 5 000 $ de subvention au lieu de 8 000 $. Une bonne chose selon le chroniqueur. « Par exemple, si vous achetiez une Toyota Prius Prime au Québec, parce qu’il y avait un crédit assez considérable, elle revenait au prix d’une Prius régulière ».

Photo: Toyota

Et la subvention fédérale?

« Le fédéral demeure à 5 000 $, pour l’instant, pour un véhicule 100% électrique ». Toutefois, Antoine précise que le budget fédéral sera annoncé le 7 avril prochain. « On s’attend à des changements à ce niveau-là », estime-t-il.

Lors de cette capsule vidéo, Antoine Joubert traite également des écarts de prix entre les véhicules électriques et à essence, des rabais ailleurs au pays ainsi que des normes de ventes d’électriques au Canada.