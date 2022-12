En studio : quels sont vos recours quand un concessionnaire refuse d’appliquer un rabais?

Christian, un lecteur du Guide de l’auto, s’est acheté un Ford Escape 2022 cet été, auquel un rabais de 1 500 $ était affecté. En revanche, le commerçant l’a contacté pour lui dire qu’il ne pourra pas se faire livrer un Escape 2022, mais plutôt un 2023.

Or, le vendeur refuse maintenant d’appliquer le rabais de 1 500 $ sur ce modèle. Quels sont les recours de Christian? Nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy se penchent sur la question.

Antoine débute en mentionnant qu’il y a beaucoup d’incertitude qui plane sur l’industrie automobile. « En ce moment, un client se présente au concessionnaire, commande le véhicule et ne sait même pas quand il le recevra ».

Photo: Ford

De plus, les consommateurs ignorent s’ils obtiendront le véhicule qu’ils ont commandé. « Ce qu’on se rend compte — plus particulièrement chez les constructeurs américains — c’est qu’on ne respecte pas ce qui a été écrit sur le contrat. Mais, en même temps, on n’est pas obligé de le faire », explique Antoine.

« Et là, ce qui arrive [avec le cas de Christian], c’est que le modèle 2022 n’existera pas. Donc on livre un 2023. Parce que c’est un 2023, ce n’est plus le même produit », précise-t-il. En effet, le Ford Escape s’est renouvelé pour 2023, de sorte que les prix changent.

Cette situation particulière fait en sorte que notre lecteur n’a pas de recours contre le concessionnaire. Visionnez la capsule En studio au haut de cet article pour comprendre pourquoi.