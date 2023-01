Étude : combien gagnent les employés d’un concessionnaire automobile?

Le conseiller technique, ressource-clé de votre concessionnaire

Le concessionnaire de votre véhicule d’occasion est bien placé pour vous conseiller en matière d’entretien et de réparation puisqu’il connaît déjà son historique et ses faiblesses. Et sur place, la personne qui a probablement le rôle plus important est le conseiller technique, aussi appelé aviseur technique. Cette personne d’expérience s’y …