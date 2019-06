Toyota Prius Prime 2020 : quelques retouches et une 5e place

Toyota Canada vient d’annoncer quelques changements ainsi que les prix de sa Prius Prime 2020, qui est maintenant en vente chez les concessionnaires à travers le pays.

La plus grande nouveauté est l’élimination de la console centrale arrière au profit d’un siège supplémentaire, ce qui signifie que la voiture peut dorénavant assoir cinq personnes et non juste quatre. Les occupants arrière ont aussi droit à deux ports USB supplémentaires pour rester branchés plus facilement.

Photo: Marius Eduard Laita

À l’avant, le système Apple CarPlay et la radio satellite SiriusXM sont inclus de série, un nouveau pare-soleil a été intégré et les boutons de commande des sièges chauffants ont été repositionnés afin de les rendre plus simples à utiliser.

Par ailleurs, les garnitures intérieures blanches ont été remplacées par des garnitures noires, ce qui est une sage décision à notre avis.

La Toyota Prius Prime 2020 ne change pas sur le plan mécanique et demeure l’hybride la plus écoénergétique jamais produite par le constructeur japonais avec une consommation d’essence combinée de 1,8 Le/100 km. C’est grâce à son autonomie de 40 kilomètres en mode électrique et à sa consommation de 4,3 L/100 km en mode hybride. En tout, elle peut parcourir jusqu’à 1 035 kilomètres avec un réservoir plein et une batterie chargée au max.

Photo: Marius Eduard Laita

Si vous espériez l’option d’un rouage intégral comme sur la Prius AWD-e, vous devrez continuer à attendre.

Une autre chose qui ne change pas, c’est le prix de base. La Prius Prime 2020 est vendue à partir de 32 990 $ tout comme le modèle 2019 (transport et préparation en sus). Avec le groupe d’options Amélioré, elle commence à 34 990 $, soit une baisse de 455 $. Quant à la Prius Prime avec ensemble Technologie, elle diminue de 580 $ pour s’établir à 37 990 $.