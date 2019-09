Toyota Prius 2020 : cinq choses à savoir

La Toyota Prius de quatrième génération entame sa cinquième année sur le marché canadien et elle est maintenant en vente chez les concessionnaires.

Comme c’est un modèle hybride très populaire, surtout au Québec, on a pensé que vous aimeriez en apprendre davantage à son sujet. Voici donc cinq choses à savoir sur la Toyota Prius 2020…

Quoi de neuf, docteur?

Chaque Prius reçoit Apple CarPlay de série ainsi qu’un système audio perfectionné avec un écran tactile de sept pouces. De plus, elle est maintenant équipée des Services connectés par Toyota comprenant le service Scout GPS Link.

D’autres options de connectivité, incluant Android Auto, devraient s’ajouter ultérieurement comme c’est déjà le cas dans certains modèles 2020 de Toyota.

Photo: Toyota

Bien équipée et sécuritaire

L’équipement de série de la Toyota Prius 2020 comprend le contrôle automatique de la température, un écran multifonctions, un moniteur de conduite Éco, le système Smart Key avec démarrage à bouton-poussoir et la suite d’aides à la conduite Toyota Safety Sense P.

Cette dernière regroupe un système précollision qui avertit le conducteur de dangers potentiels, des phares de route automatiques, une alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse adaptatif.

Rien ne change sous le capot

Le système hybride synergétique de Toyota allie un moteur à essence de 1,8 litre avec un moteur électrique pour générer une puissance nette de 121 chevaux et réaliser une moyenne de 4,4 L/100 km.

Bien sûr, la Prius nous revient en 2020 avec l’option d’une transmission intégrale sur demande à commande électrique (appelée AWD-e). Entre 0 et 10 km/h, un petit moteur électrique envoie automatiquement sa puissance au train arrière. Puis, entre 11 et 70 km/h, la puissance est envoyée quand le besoin se fait sentir. Au-delà de cette vitesse, la Prius redevient un véhicule à roues motrices avant en tout temps. La consommation est de 4,7 L/100 km.

Photo: Toyota

Les prix

La Toyota Prius 2020 proposent cinq niveaux d’équipement. D’abord, il y a la Prius à traction à 28 550 $ (transport et préparation en sus), qui comprend les diverses commodités mentionnées plus haut. Avec l’ensemble Technologie, qui porte le prix à 32 590 $, on obtient le système Safety Connect, la radio satellite SiriusXM, des sièges recouverts de SofTex avec huit réglages assistés côté conducteur, un volant chauffant gainé de cuir synthétique, un plateau de recharge sans fil pour appareils mobiles, un moniteur d’angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, un toit ouvrant et plus encore.

Ensuite, on retrouve la Prius AWD-e à rouage intégral, qui débute à 29 550 $. Elle aussi permet de choisir un ensemble Technologie, augmentant la facture à 33 450 $. La différence ici, c’est que son écran central mesure 11,6 pouces et intègre un système de navigation. Finalement, pour 35 250 $, l’ensemble Technologie avancé ajoute entre autres un affichage tête haute, un système d’éclairage avant adaptatif, une aide au stationnement et un ouvre-porte de garage.

Photo: Toyota Canada Inc.

Et la Prius Prime 2020?

Tel qu’annoncé en juin, la version rechargeable de la Prius profite elle aussi de quelques changements pour 2020, mais elle se vend toujours à partir de 32 990 $. La plus grande nouveauté est l’élimination de la console centrale arrière au profit d’une cinquième place. Par ailleurs, les garnitures intérieures blanches ont été remplacées par des garnitures noires, ce qui est une sage décision à notre avis.