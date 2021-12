Véhicules électriques : Ottawa ajoute 73 M$ à son programme de subventions

Encouragé par la hausse des ventes de véhicules électriques au pays et dans le but d’inciter encore plus de gens à abandonner les moteurs à combustion, le gouvernement du Canada a bonifié son programme de rabais à l’achat ou la location à long terme d’un véhicule zéro émissions.

La mesure s’inscrit dans la mise à jour économique et budgétaire 2021 annoncée cette semaine par la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

Un financement additionnel de 73 M$ permettra à Transports Canada de continuer à offrir des incitatifs aux consommateurs jusqu’à la fin de mars 2022, c’est-à-dire jusqu’au prochain budget fédéral.

Photo: General Motors

Depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2019, le programme a reçu des sommes totalisant près de 660 M$. Rappelons que les premiers 300 millions $ ont été dépensés en moins de 20 mois.

L’an dernier, Ottawa a ajouté 287 M$, mais il ne restait que 48 millions $ à la fin d’octobre et le programme aurait manqué d’argent au début de 2022.

Les mêmes rabais, mais…

Le montant des incitatifs ne changent pas, toutefois. Il reste à 5 000 $ pour un véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible (hydrogène), de même qu’un véhicule hybride rechargeable dont la capacité minimale de la batterie est de 15 kWh. Il est de 2 500 $ pour un hybride rechargeable avec une batterie inférieure à 15 kWh.

Photo: Ford

Dans les derniers jours, le ministre canadien des Transports, Omar Alghabra, a laissé entendre que le prochain budget fédéral fera aussi une place aux véhicules électriques usagés et même à des véhicules neufs plus dispendieux, comme les nouveaux VUS et camions électriques qui arrivent ou sont sur le point d’arriver sur le marché. Pensons au Ford F-150 Lightning.

L’enveloppe de rabais promise par l’administration de Justin Trudeau pour les quatre prochaines années s’élèverait à 1,5 milliard $.

