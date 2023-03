La Hyundai IONIQ 6 sera en essai au Salon du Véhicule Électrique de Montréal

Il y a beaucoup d’attentes autour la Hyundai IONIQ 6 2023. En visitant le SVEM, vous pourrez apercevoir le modèle de série sous tous ses angles et même en faire l’essai de celle que le Guide de l’auto a élue « Nouvelle voiture de l’année ».

Sous ses lignes arrondies, inspirées du concept Prophecy, se cache une aérodynamique poussée puisque le Cx s’établit à seulement 0,21. Comme ses cousines IONIQ 5, Kia EV6 et Genesis GV60, elle repose sur la plateforme E-GMP (Electric Global Modular Platform) avec une architecture 800 volts qui autorise des charges sur des bornes allant jusqu’à 350 kW (on peut alors passer de 10 à 80% de charge en 18 minutes).

Au Canada, toutes les IONIQ 6 seront équipées d’une batterie de 77,4 kWh. Deux configurations de trains roulants seront proposées : propulsion (un seul moteur, 225 chevaux et 258 lb-pi de couple) et traction intégrale (deux moteurs, 320 chevaux et 258 lb-pi de couple).

Photo: Hyundai

Au chapitre dynamique de conduite, la IONIQ 6 est équipée d'un système de vectorisation du couple électrique qui utilise partiellement le freinage et le couple moteur pour optimiser la tenue de route dans les virages. Elle dispose également de quatre modes de conduite (ECO, Confort, Sport et Neige) et d'un mode personnalisé qui permet au conducteur de moduler la direction, la puissance et la sensibilité à la pression de la pédale d'accélérateur afin d'offrir une expérience de conduite sur mesure.

Trois versions

L’entrée de gamme, la IONIQ 6 Preferred propulsion, est affichée à un prix de détail de 54 999 $, auquel il faut ajouter des frais de transport et de préparation de 1 925 $. Selon Ressources naturelles Canada, elle peut parcourir jusqu’à 581 km avec une pleine charge. L’équipement de série comprend le préchauffage de batterie et la préparation à la recharge, un couvercle de coffre à ouverture assistée, un volant et des sièges avant chauffants de même que plusieurs aides à la conduite. Deux écrans de 12,3 pouces font face au conducteur et la navigation est incluse, tout comme les services connectés Bluelink pour une durée de trois ans.

Photo: Hyundai

La version Preferred à rouage intégral débute quant à elle à 57 999 $ et offre une autonomie maximale de 509 km. Enfin, en optant pour l’ensemble Ultimate, qui remplace notamment les roues de 18 pouces par des jantes exclusives de 20 pouces, le prix augmente de 6 000 $ et l'autonomie descend à 435 km.

Au Québec, toutes les IONIQ 6 se qualifient pour la subvention de 7 000 $ en vertu du programme Roulez vert ainsi que pour le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral.

Photo: Hyundai

Le modèle de production de la Hyundai IONIQ 6 sera visible au 6ième Salon du Véhicule Électrique de Montréal qui se tiendra les 21, 22 et 23 avril au Stade Olympique. Les visiteurs auront accès à plus de 100 exposants, 50 modèles, 22 marques automobiles et 55 véhicules en essais routiers. Ils pourront également assister à de nombreuses conférences.

Pour plus d’informations et les horaires, visitez le www.svem.ca.