En vidéo : Hyundai vient de régler tous les problèmes de stationnement

On a vu Hyundai tester une version entièrement autonome et sans conducteur de son multisegment électrique IONIQ 5 à Las Vegas en janvier, mais cette semaine, le constructeur a présenté en action une technologie qui fera le bonheur de tous ceux qui redoutent les stationnements en parallèle.

Développé par sa division Mobis spécialisée dans les nouvelles solutions de mobilité (la même qui travaille sur des écrans tactiles déroulants), le système e-Corner permet notamment aux quatre roues de pivoter jusqu’à un angle de 90 degrés et donc au véhicule de se déplacer latéralement – de quoi rendre jaloux le GMC Hummer EV avec son mode « Crab Walk ».

Une seconde fonction braque les roues vers l’intérieur de 45 degrés pour que le véhicule puisse littéralement tourner sur lui-même. Dans un autre scénario, une roue avant est bloquée et le véhicule effectue alors une rotation autour de cet axe.

Admirez ce que ça donne dans la vidéo qui suit :

Pour qu’on se comprenne bien, ce IONIQ 5 expérimental comprend un module e-Corner à chaque coin intégrant la direction, les freins, la suspension et un petit moteur électrique. Il n’y a aucun lien mécanique entre le volant et les roues avant comme dans une voiture conventionnelle. La direction est purement électronique. Ce n’est pas l’idéal pour les sensations de conduite sur la route, mais voyant les possibilités ici, on est prêt à embarquer.

Le système, dévoilé initialement en 2018, est à l’essai pour la première fois sur les voies publiques et Hyundai a bien l’intention de l’intégrer à des modèles de production dans le futur lorsqu’il sera fin prêt. Quand? L’objectif est 2025, mais ça reste à voir.

On imagine qu’à ce moment, les ingénieurs et designers auront trouvé un moyen de rendre les modules e-Corner plus compacts de façon à ce que la disposition des roues et des ailes soit plus normale. Vous en pensez quoi?

