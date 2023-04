World Car of the Year Awards 2023 - Un triplé pour la Hyundai Ioniq 6

Au Salon de l’Auto de New York, l’organisation des World Car of the Year Awards a fait l’annonce des véhicules primés dans six catégories. La Hyundai IONIQ 6 a réussi l’exploit de remporter trois prix, soit Design of the Year, World Electric Car of the Year ainsi que la catégorie reine World Car of the Year. Hyundai est véritablement sur une lancée puisque la IONIQ 5 a elle aussi réussi ce triplé lors de l’édition 2022 de ces prix prestigieux.

Depuis les 18 dernières années, le jury des World Car of The Year Awards est composé de 105 journalistes automobiles provenant de plusieurs pays dont le Canada, représenté par votre humble serviteur et par deux autres journalistes, soit Mark Richardson du Globe and Mail et Regina Chan de Autonerve. Les autres membres du jury représentent l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats Arabes Unis, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, la Russie et la Slovénie.

Voici donc la liste complète des gagnants et des finalistes dans chaque catégorie :

-World Car Design of the Year : c’est la Hyundai IONIQ 6 qui a remporté les honneurs devançant les Land Rover Range Rover et Lucid Air.

Photo: Antoine Joubert

-World Urban Car : le jury a sélectionné la Citroen C3, les autres finalistes étant les Ora Funky Cat / Haomao et Volkswagen Taigo / Nivus.

-World Performance Car : c’est la Kia EV6 GT qui remporte le trophée devant les Nissan Z et Toyota GR Corolla.

-World Luxury Car : la Lucid Air devance les BMW Série 7 et Genesis G90.

-World Electric Car of the Year (catégorie créée pour l’édition 2022) : c’est la Hyundai IONIQ 6 qui remporte le prix devant les BMW i7 et Lucid Air.

-World Car of the Year : la Hyundai IONIQ 6 se mérite les grands honneurs de la catégorie reine devant les BMW X1 /iX1 et la Kia Niro.

Plus tôt cette année, le prix World Car Person of the Year a été remis à Sangyup Lee, vice-président exécutif responsable du design pour Hyundai.

Photo: Gabriel Gélinas

