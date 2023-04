Combien coûte... la Hyundai IONIQ 6 2023?

Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert a été invité par Hyundai pour essayer la IONIQ 6 à Vancouver. La berline 100 % électrique se mesure aux Tesla Model 3 et Polestar 2.

« L’IONIQ 6 est une voiture au design très futuriste et audacieux. C’est complètement champ gauche par rapport à l’IONIQ 5 — qui l’était également. Alors, il n’y a pas de lien de parenté direct entre ces deux voitures et pourtant, on partage à peu près la même technologie », explique l’expert.

Photo: Antoine Joubert

Trois versions au catalogue

« La version propulsée est celle qui va offrir la meilleure autonomie puisqu’on annonce 581 km. C’est quand même très impressionnant si l’on compare avec l’IONIQ 5 qui fait 499 km avec le même groupe motopropulseur », note Antoine.

Photo: Antoine Joubert

En effet, la voiture emploie la plateforme E-GMP dans laquelle loge une batterie de 77,4 kWh. La puissance de la mouture d’entrée de gamme, quant à elle, s’élève à 225 chevaux.

La variante à quatre roues motrices possède une cavalerie de 320 équidés et peut parcourir 509 km. Au sommet se trouve la version Ultimate, auquel l’autonomie baisse à 435 km.

Véritable routière

À bord, Antoine souligne la bonne position de conduite, l’espace généreux et les dégagements amples. Toutefois, la ligne de toit fuyante gêne l’espace à la tête des occupants à l’arrière. De plus, le volume de coffre est inférieur à la concurrence et l’espace de rangement à l’avant du véhicule est symbolique.

Photo: Antoine Joubert

« C’est une voiture qui a cet avantage d’être beaucoup plus silencieuse, à mon avis, que l’IONIQ 5 parce qu'elle est plus aérodynamique. Alors on a moins de bruits éoliens et le coefficient de traînée est seulement de 0,22 », mentionne-t-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Hyundai IONIQ 6 2023… et dévoile sa gamme de prix!