Dave Morissette et Justine St-Martin s’affrontent en Hyundai IONIQ 6

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec Dave Morissette et Justine St-Martin qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant de la Hyundai IONIQ 6.

Photo: François Harmant

Quelques détails sur l’IONIQ 6

« C’est une voiture qui se compare — en termes de format et de design — à la Mercedes-Benz EQE, mais qui, en réalité, vient rivaliser la Tesla Model 3 et la Polestar 2 », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: François Harmant

La berline électrique partage plusieurs éléments techniques avec l’IONIQ 5. Elle est bâtie sur la plateforme E-GMP qui est également employée par le Genesis GV60 et le Kia EV6. Son esthétique audacieuse et aérodynamique lui octroie un habitacle spacieux et confortable, tout en permettant une faible consommation énergétique.

À ce sujet, l’IONIQ 6 comprend une batterie de 77,4 kWh sur tous ses modèles. Les versions à propulsion possèdent une autonomie de 581 km, alors qu’elle baisse à 509 km (435 km avec les jantes de 20 pouces) à bord des variantes à traction intégrale.

Photo: François Harmant

Sachez également que l’équipe du Guide de l’auto a nommé la Hyundai IONIQ 6 en tant que voiture de l’année en 2023 et toutes les moutures ont droit à la subvention provinciale et fédérale pour un total de 12 000 $.

Les conseils d’Antoine et le Rallye

Cette semaine, Antoine parle de l’autonomie des véhicules électriques. Cette technologie implique que les acheteurs doivent changer leurs habitudes, même si la majorité des gens ne conduisent que 80 km par jour. En ce sens, l’expert croit qu’il faut plutôt regarder la consommation énergétique qui s’exprime en kWh/100 km. Il conseille d’ailleurs aux automobilistes d’opter pour des modèles équipés d'une pompe à chaleur pour maximiser l’autonomie lors de la saison froide.

Photo: François Harmant

De leur côté, Charles Hamelin et Geneviève Tardif poursuivent le Rallye 100% électrique. Ils raconteront leur première journée qui impliquait de traverser trois provinces maritimes. Leur prochaine destination se trouve à Shédiac, au Nouveau-Brunswick.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.