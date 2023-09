Une nouvelle saison de l’Académie du Guide de l’auto à l’horizon

Une nouvelle saison de l’émission de l’Académie du Guide de l’auto — produite et réalisée par Luke Bélanger — arrive le 16 septembre sur les ondes de TVA et, dès le lendemain, sur TVA Sport 1 et 2.

Animée par Patrick Benoit, l'émission verra douze duos de célébrités s’affronter dans une série d’épreuves comme des slaloms, des prises de virages rapides et bien plus encore. Cette année, le programme met de l’avant des modèles électriques et des hybrides rechargeables.

Fidèle au poste, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert donnera ses conseils pour l’achat de véhicules électriques et informera les invités sur les faits saillants de l’auto de la semaine.

Un road trip 100 % électrique

L’Académie profite également de l’occasion pour présenter le Rallye 100 % électrique. À bord de la Polestar 2, la voiture de tête de l’émission, le champion olympique Charles Hamelin et sa conjointe Geneviève Tardif traverseront le Canada.

Ils conduiront à travers cinq provinces en effectuant de 700 à 900 km par jour. Le but est de montrer qu’il est possible de parcourir de longues distances à bord d’un véhicule électrique et que les infrastructures se développent de plus en plus rapidement pour accommoder les électromobilistes.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! L’Académie du Guide de l’auto sera en onde dès le 16 septembre sur TVA à 11 h 30, et sur TVA Sport 1 et 2 à 18 h le 17 septembre. Le premier épisode mettra en vedette Antoine Olivier Pilon et Antoine Pilon qui croiseront le fer à bord de la Kia EV6.