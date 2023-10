Lise Dion et Ève-Marie Lortie s’affrontent en Volvo XC60

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec Lise Dion et Ève-Marie Lortie qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Volvo XC60 Recharge T8 (hybride rechargeable).

Photo: François Harmant

Quelques détails sur le XC60

« Tout récemment, Volvo a apporté plusieurs changements au XC60, [dont] certaines modifications esthétiques au niveau de la partie avant, mais surtout en multipliant les versions hybrides rechargeables », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: François Harmant

Disponible en variantes Core, Plus, Ultimate et Polestar Engineered, le XC60 Recharge T8 possède une batterie de 18,8 kWh. Elle octroie une autonomie électrique de 58 km. Le tout est jumelé à un moteur quatre cylindres 2 litres surcompressé et turbocompressé qui consomme 8,5 L/100 km.

Pour ceux qui désirent se procurer le VUS, sachez qu’il est admissible à la subvention provinciale de 5 000 $.

Photo: François Harmant

Les conseils d’Antoine et le Rallye

Cette semaine, Antoine compare la durabilité des moteurs à combustion par rapport aux moteurs électriques. Ces derniers comprennent beaucoup moins de pièces et l’usure s’avère symbolique. Toutefois, la technologie n'est pas parfaite…

Photo: François Harmant

Le Rallye 100% électrique poursuit son aventure et entame sa deuxième journée sur la route. Charles Hamelin et Geneviève Tardif conduiront plus de 370 km lors de la première étape. Ils feront un arrêt à Pointe-au-Père où ils visiteront un sous-marin qui a servi à la marine canadienne de 1967 à 2000.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.