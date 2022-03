Volvo Recharge : plus de puissance et d’autonomie

Les véhicules hybrides rechargeables de Volvo sont parmi les puissants et performants sur le marché, mais leur autonomie électrique laisse à désirer. La compagnie annonce des améliorations qui vont faire une bonne différence.

D’abord, le moteur électrique monté à l’arrière arrière passe de 87 à 143 chevaux, une hausse de 65% qui se traduit par une puissance totale de 455 chevaux. Le couple grimpe à 523 livres-pied. Ce sont bien sûr des sommets dans l’histoire de Volvo.

Ensuite, la batterie à haute tension ajoute une troisième couche de cellules, portant sa capacité de 11,6 à 18,8 kWh. Les deux items réunis donnent un rouage intégral plus efficace, selon Volvo.

Photo: Volvo

La meilleure nouvelle, toutefois, est l’autonomie accrue en mode électrique. Actuellement, les versions T8 Recharge des S60, V60, S90, XC60 et XC90 peuvent parcourir de 29 à 35 kilomètres environ dans des conditions normales et des températures clémentes. Avec la nouvelle batterie, ce sera plutôt entre 58 et 64 kilomètres, si l’on se fie aux cotes déjà affichées sur le site de Ressources naturelles Canada. C’est rien de moins que le double dans certains cas. Voici les détails :

Modèle Avant Après S60 Recharge 35 km 64 km V60 Recharge 35 km 64 km S90 Recharge 34 km 61 km XC60 Recharge 31 km 58 km XC90 Recharge 29 km 58 km

Par conséquent, on peut imaginer que la majorité des déplacements quotidiens pourront se faire sans brûler une seule goutte d’essence. Volvo évoque aussi la possibilité de conduire à une seule pédale avec les S90 Recharge et XC60 Recharge (les autres modèles emboîteront le pas ultérieurement), et ce, dans presque toutes les situations. Les freinages les plus appuyés continueront de requérir la pédale de frein.

Quant au moteur à essence turbocompressé et surcompressé, Volvo le dit amélioré pour plus de performance et d’efficacité énergétique, mais sans être plus précis. Dans le cas de la S60 Recharge, Ressources naturelles Canada nous apprend que la consommation moyenne en mode hybride baisse de 7,8 à 7,6 L/100 km pour une autonomie totale de 792 kilomètres au lieu de 781. C’est négligeable. Par contre, avec le XC60 Recharge, elle diminue de 9,3 à 8,5 L/100 km et son autonomie totale grimpe de 769 à 838 kilomètres.

Rappelons que Volvo souhaite vendre au moins la moitié de ses véhicules avec une motorisation entièrement électrique d’ici 2025. Cinq ans plus tard, sa gamme au complet sera électrique.

