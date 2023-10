David Savard et Rafaël Harvey-Pinard s'affrontent en Mercedes-Benz EQS berline

L’Académie du Guide de l’auto se poursuit cette semaine avec David Savard et Rafaël Harvey-Pinard qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant de la Mercedes-Benz EQS berline.

Photo: François Harmant

Quelques détails sur l’EQS

Étant un nouveau membre de la famille électrique de Mercedes, l’EQS se décline également en VUS. « La berline EQS se distingue de la berline Classe S par son format bien différent [même] si le niveau de confort est comparable », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. En effet, elle s’avère plus pratique en raison du hayon à l’arrière.

Photo: François Harmant

Sinon, l’EQS se décline en trois versions. La mouture de base développe une puissance de 355 chevaux et peut parcourir 563 km. L’EQS 580 4MATIC monte la cavalerie à 516 chevaux au détriment d’une autonomie légèrement inférieure de 547 km. L’AMG se veut bien plus performante avec ses 649 chevaux et jusqu’à 750 chevaux lorsque le mode Démarrage de course est activé.

Enfin, l’EQS possède une carrosserie très aérodynamique, puisqu’elle affiche un faible coefficient de traînée de 0,21. Par ailleurs, les roues arrière sont directrices et peuvent tourner jusqu’à neuf degrés.

Les conseils d’Antoine et le Rallye

Cette semaine, Antoine parle des éléments à considérer lorsqu’un consommateur hésite à s’acheter un véhicule neuf ou d’occasion à faible kilométrage. En ce sens, il sera question de la dépréciation, des coûts d’entretiens et de réparations, les garanties et l’impact des nouvelles technologies sur la fiabilité.

Photo: François Harmant

De son côté, le Rallye 100 % électrique poursuit son aventure. Quittant Pointe-au-Père, Charles Hamelin et Geneviève Tardif feront un premier arrêt au Parc national du Bic, pour ensuite se diriger vers Rivière-du-Loup. Le couple discutera des défis qu’ils auront à relever. Ils termineront cette deuxième journée à Québec.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.