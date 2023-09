Antoine-Olivier Pilon et Antoine Pilon s’affrontent en Kia EV6

Et c’est parti! L’Académie du Guide de l’auto démarre une nouvelle saison avec les comédiens Antoine-Olivier Pilon et Antoine Pilon qui s’affronteront sur un parcours à obstacles et de défis, dès ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.

Avec les conseils de l’animateur Patrick Benoit, les deux invités croiseront le fer au volant du Kia EV6.

Photo: François Harmant

Quelques détails sur l’EV6

Le véhicule électrique a été nommé VUS nord-américain de l’année par le jury du North American Car, Utility and Truck of the Year (NACTOY). « C’est un véhicule très convoité en ce moment sur le marché du Québec, ce qui explique les longues listes d’attentes, particulièrement pour les modèles à quatre roues motrices », précise le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: François Harmant

Le consommateur peut choisir entre plusieurs versions, à commencer par le modèle d’entrée de gamme qui peut parcourir 373 km avec une pleine charge et qui alimente les roues arrière. La variante propulsée peut également être dotée d’une batterie de 77,4 kWh qui lui octroie une autonomie de 499 km.

Les moutures les plus populaires sont munies du rouage intégral. Les GT Line 1 et GT Line 2 offrent 441 km d’autonomie. Toutes les EV6 bénéficient à la fois de la subvention provinciale et fédérale pour un total de 12 000 $. L’exception étant le modèle de haute performance GT à 576 chevaux. Avec une capacité de recharge maximale de 350 kW, il ne faut que 18 minutes pour regagner de 10 à 80 % des électrons.

Photo: François Harmant

Les conseils d’Antoine et le Rallye

Cette semaine, Antoine parle du financement automobile. Les taux ont augmenté significativement au point où ils atteignent 5 à 9 % pour un véhicule neuf. Cela fait en sorte que les potentiels clients doivent opter pour des choix alternatifs afin d’avoir recours au financement. Les solutions incluent la marge de crédit, la marge de crédit hypothécaire, des paiements comptants et la location.

Photo: François Harmant

De son côté, le Rallye 100 % électrique, qui met en vedette la voiture de tête de l’émission, commence son aventure. À bord de la Polestar 2, Charles Hamelin et sa conjointe Geneviève Tardif parcourront le Canada avec Halifax comme point de départ. Avec 420 km annoncés, le couple se rendra d’abord à Joggins Fossil Cliffs, avant de se diriger vers Borden-Carleton à l’Île-du-Prince-Édouard.

Ne manquez pas ce nouvel épisode de L’Académie du Guide de l’auto, ce samedi à 11 h 30 sur les ondes de TVA.