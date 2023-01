Ford Mustang Mach-E : production accrue et prix réduits en 2023

Mon Ford Mustang Mach-E est immobilisé au garage. Que devrais-je faire?

Je suis propriétaire d’un Ford Mustang depuis maintenant six mois. Il y a quelques semaines, il a refusé de démarrer. Un problème soi-disant d’ordre électronique selon le concessionnaire. Or, ce dernier n’a toujours pas été en mesure de le réparer et on m’a annoncé ce matin qu’il me faudrait patienter …