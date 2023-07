Un Ford Mustang Mach-E Rally s’en vient au Canada

En près de 60 ans, Ford n’a jamais offert une Mustang pour autre chose que les routes asphaltées et les circuits de course, mais ceci est sur le point de changer.

Non, le coupé ne se transformera pas en bolide hors route comme la Porsche 911 Dakar. C’est plutôt le multisegment électrique de la marque à l’ovale bleu qui sortira des sentiers battus. Dites bonjour au Ford Mustang Mach-E Rally!

Présenté en première mondiale au Goodwood Festival of Speed qui se déroule actuellement en Angleterre, le véhicule prend part à la fameuse épreuve de montée entre les mains du pilote de rallye et ancien champion du monde Ott Tänak, question de démontrer ses habiletés.

Photo: Ford

Ford donne très peu de détails. La carrosserie du modèle que vous voyez ici a été personnalisée par le designer Troy Lee, bien connu dans le monde des sports d’action et motorisés. Parmi les modifications extérieures, on note des feux d’appoint et un anneau de remorquage à l’avant, des roues exclusives d’allure rétro, des pneus tout-terrain et un aileron largement modifié au sommet du hayon.

À bord, le principal changement s’observe au niveau des sièges : leur structure est renforcée et le soutien latéral est accru afin de mieux maintenir le conducteur et le passager avant en place dans les virages et les manœuvres hors route.

Photo: Ford

Aucun mot sur le groupe motopropulseur, malheureusement. On s’attend bien entendu à ce que le futur modèle de production ait certaines différences. Ford en dira plus long et nous montrera d’autres images dans les prochaines semaines, car le Mustang Mach-E Rally pourra être commandé dès cet automne, vraisemblablement comme modèle 2024. Bonne nouvelle : le Canada y aura droit, tout comme les États-Unis et l’Europe.

Prix réduits et production accrue en 2023

Comme Le Guide de l’auto vous l’apprenait en mai, Ford a apporté des améliorations et des baisses de prix importantes au Mustang Mach-E 2023. Par exemple, la version Premium RWD Autonomie standard a diminué de 3 000 $ pour atteindre 61 995 $ (PDSF). Avec le rouage intégral, il faut compter 64 995 $, soit une réduction de 2 250 $. En optant pour la plus grosse batterie qui prolonge l'autonomie, les prix sont maintenant respectivement de 66 995 $ et 69 995 $, ce qui donne des réductions de 11 000 $ et 10 250 $.

La version California Route 1 eAWD Autonomie prolongée a été réduite de 9 125 $ pour se chiffrer à 69 995 $ elle aussi. Enfin, la GT Édition Performance Autonomie prolongée coûte désormais 82 995 $, une diminution de 9 750 $.

Photo: Marc Lachapelle

La version d’entrée de gamme Select, qui rend le Mustang Mach-E admissible à la subvention fédérale de 5 000 $ de même qu’à celle du Québec de 7 000 $, demeure affichée avec un PDSF de 56 995 $.

Notez que les Mustang Mach-E à autonomie standard embarqueront désormais des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP). Dépendamment du nombre de roues motrices, ils pourront parcourir jusqu’à 402 ou 364 km (au lieu de 397 ou 360 km). Et dans le cas de la variante à rouage intégral, un gain de 45 chevaux est même au programme.

La production du Mustang Mach-E augmentera substantiellement dans la deuxième moitié de 2023, l’usine mexicaine de Cuautitlán ayant subi des rénovations permettant une capacité accrue. Les délais de livraison seront raccourcis, mais reste à voir à quel point.

