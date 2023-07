Photo: Czinger

Malgré une journée de samedi annulée en raison des forts vents, l’édition 2023 du Goodwood Festival of Speed en Angleterre n’a pas déçu. Encore une fois, de nombreuses voitures sport, bêtes de course et autres machines de performance y ont été dévoilées ou présentées au public pour la première fois, certaines dans le cadre de la fameuse épreuve de montée.

Le Guide de l’auto vous propose ici un petit survol des nouveautés qui ont le plus retenu l’attention. Consultez notre galerie pour les voir et en apprendre davantage à leur sujet.