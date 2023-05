Ford Mustang Mach-E : d’autres baisses de prix allant jusqu’à 11 000 $

Ford s’attend à perdre 4 milliards $ avec ses modèles électriques en 2023

Ford avait convoqué jeudi matin des investisseurs et des analystes de marché à la Bourse de New York pour discuter de ses résultats financiers actuels et à venir, qui seront présentés non plus en fonction des régions géographiques mais plutôt de ses trois grandes divisions d’affaires. On parle ici de …