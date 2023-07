En direction de la Californie pour découvrir la Ford Mustang 2024

Cette semaine, Le Guide de l’auto s’envole vers Los Angeles en Californie pour conduire la Ford Mustang 2024. Pour sa septième génération, la sportive la plus populaire au monde, commercialisée dans une centaine de pays, reçoit un look renouvelé, de nouvelles technologies dans son habitacle et, évidemment, plus de chevaux sous le capot.

À l'extérieur, la Mustang conserve son apparence audacieuse tout en donnant une touche moderne à des éléments inspirés des modèles d'antan. C'est un choix de 11 couleurs de carrosserie, des designs de jantes qui varient entre 17 et 20 pouces ainsi que des groupes d'apparence renouvelés qui s'offriront aux acheteurs de cette sportive dont la réputation n'est plus à faire.

Photo: Ford

Plus de chevaux, plus de techno!

Les modèles qui seront mis à l'essai cette semaine sont les Mustang EcoBoost et GT. La première gagne cinq chevaux par rapport au modèle sortant pour un total de 315 grâce à son moteur quatre cylindres de 2,3 litres turbocompressé. La GT, elle, développe jusqu'à 486 chevaux et 418 lb-pi de couple grâce à son V8 Coyote de 5 litres de quatrième génération, soit 36 chevaux et 8 lb-pi de plus que la GT de génération précédente.

La boite manuelle à six rapports demeure, avec une transmission automatique à dix rapports également offerte. Ford donne par ailleurs accès à un ensemble Performance en option qui ajoute des éléments comme un différentiel à glissement limité Torsen, une suspension adaptative MagneRide et des freins Brembo de 390 mm à l’avant et de 355 mm à l’arrière.

On passe aux gros écrans dans l'habitacle avec un tableau de bord numérique de 12,4 pouces et un écran multimédia de 13,2 pouces. L'interface SYNC 4 ainsi que les suites logicielles Apple CarPlay et Android Auto sont incluses.

Une variante Dark Horse qui promet 500 chevaux sous le capot sera également mise à l'essai par Le Guide de l’auto dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, nos impressions de conduite sur les modèles EcoBoost et GT suivront sous peu!