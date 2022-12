Qualité chez Ford : une « priorité », mais « des années à régler », dit le patron

La qualité des véhicules chez Ford est globalement en hausse et dépasse aujourd’hui la moyenne de l’industrie si l’on se fie à la plus récente étude de la qualité initiale de la firme J.D. Power. Toutefois, ce n’est pas suffisant aux yeux de plusieurs.

Divers défauts de conception et de fonctionnement qui ne sont manifestés depuis le lancement de nouveaux modèles phares, comme le Mustang Mach-E (batterie, écrans) et le Bronco (toit), sans oublier le tout dernier F-150 (arbre de transmission, rouille), ont contribué à assombrir le portrait. À cela s’ajoutent de nombreux rappels – Ford est le constructeur qui en a émis le plus en 2022 – et des problèmes de fiabilité qui continuent de survenir.

S’adressant il y a quelques jours à un groupe d’anciens responsables de l’ingénierie chez Ford, le chef de la direction, Jim Farley, a réitéré que « corriger la qualité est ma priorité numéro un », avant de prévenir que la situation ne s’améliorera pas du jour au lendemain.

Photo: Ford Canada

« C’est le défi le plus important au sein de toute la compagnie, mais ça va prendre plusieurs années – tout comme les choses ne s’étaient pas détériorées en une année ou deux seulement. Jusqu’à ce que nous redressions la qualité, rien d’autre n’importe », a-t-il déclaré selon des propos rapportés par Ford Authority.

Plus tôt en 2022, le constructeur à l’ovale bleu a embauché un ancien vice-président de J.D. Power, Josh Halliburton, à titre de directeur exécutif de la qualité. Le 1er décembre, son supérieur Stuart Rowley a quitté après 32 ans de service (il a été remplacé par un des vice-présidents, Jim Baumbick).

Bref, ça bouge chez Ford en ce moment et c’est à espérer que la qualité connaîtra de réels progrès dans les années à venir, d’autant plus que d’autres véhicules très en demande, notamment à motorisation électrique, viendront s’ajouter à la gamme. Ces modèles utilisent plusieurs nouvelles technologies de pointe et régler les problèmes qui apparaissent finit parfois par coûter beaucoup de temps et d’argent aux clients.

