Les pires marques pour la qualité en 2022 selon J.D. Power

Comme on vous l’apprenait plus tôt cette semaine, la qualité des véhicules neufs selon la plus récente étude de la firme américaine J.D. Power. En fait, le nombre de problèmes rapportés par les propriétaires a atteint un sommet en 36 ans.

Seulement neuf des 33 marques répertoriées dans le classement se sont améliorées par rapport à 2021. Il faut dire que les constructeurs automobiles continuent de lancer des véhicules de plus en plus complexes sur le plan technologique à un moment où il y a plusieurs pénuries de pièces importantes pour les faire fonctionner.

On peut penser aux fameuses puces électroniques qui ont fait en sorte que de nombreux véhicules ont été livrés avec des commodités ou des systèmes en moins.

Quels sont les plus gros problèmes?

L’étude de la qualité initiale de J.D. Power se base sur les réponses de 84 165 clients ayant acheté ou loué un modèle 2022. Tous les aspects sont pris en compte : extérieur, intérieur, équipement, multimédia, aides à la conduite, groupe motopropulseur, agrément de conduite, etc.

Photo: Frédéric Mercier

Cette année encore, ce sont les interfaces multimédia qui génèrent le plus de problèmes aux yeux des propriétaires, plus précisément l’intégration d’Android Auto/Apple CarPlay, la reconnaissance vocale, l’écran tactile et les affichages, la connectivité Bluetooth, le nombre de ports USB ou prises de recharge ainsi que le volume du système audio. Les diverses aides à la conduite, en particulier l’avertisseur de sortie de voie avec ou sans aide au maintien dans la voie, continuent également de frustrer bien des automobilistes.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les modèles hybrides rechargeables et électriques enregistrent plus de problèmes par 100 véhicules (239 et 240, respectivement) que ceux avec moteur à combustion (175).

Quelles sont les pires marques?

Poursuivant une tendance qu’on observe depuis 2016, les marques populaires font meilleure figure, affichant en moyenne 175 problèmes par 100 véhicules comparativement à 196 pour les marques de luxe selon l’étude de la qualité initiale 2022 de J.D. Power.

Photo: Volvo

Vous avez vu le top 10 des meilleures marques? Maintenant, voici les 10 qui apparaissent au bas du classement (avec le nombre de problèmes par 100 véhicules entre parenthèses). Certaines risquent de vous surprendre!

À noter que Tesla (226) est incluse pour la première fois dans la moyenne de l’industrie (180), mais n’est pas encore classée officiellement faute d’un manque de données.