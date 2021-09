Photo: FCA

La firme américaine J.D. Power a récemment publié son étude de qualité initiale des véhicules pour 2021. Nous vous avons parlé des meilleures marques (Ram, Dodge, Lexus, Mitsubishi et Nissan forment le top 5), mais quelles sont les pires?

Avant d’aller plus loin, rappelons que le classement est déterminé par le nombre de problèmes par 100 véhicules d’après les réponses fournies par plus de 110 000 clients de modèles 2021, trois mois après la prise de possession.

Les marques de luxe en général font moins bonne figure que les marques populaires, entre autres parce que leurs véhicules sont équipés de technologies et de systèmes plus complexes qui peuvent embêter et frustrer leurs utilisateurs.

Voici donc le top 10 des marques automobiles affichant la moins bonne qualité initiale en 2021 selon J.D. Power (la première place étant la pire). Certaines d’entre elles risquent de vous surprendre.