Porsche, Genesis et Cadillac sont les marques les plus désirables en 2022

L’attrait de Porsche et son côté excitant se confirment une fois de plus alors que la marque de voitures sport allemande demeure en tête de l’étude APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) de la firme américaine J.D. Power.

Genesis et Cadillac l’accompagnent sur le podium cette année. Il est bon de noter que Tesla aurait ravi la deuxième place si elle avait répondu à l’ensemble des critères d’éligibilité de J.D. Power.

Plus de 84 000 personnes ayant loué ou acheté un modèle 2022 ont été sondées 90 jours après la prise de possession afin de mesurer leur attachement à leur véhicule et le plaisir qu’ils ressentent en le conduisant. Près d’une quarantaine d’aspects sont pris en compte, allant de la puissance lors de l’accélération à l’impression de luxe et de confort qui se dégage à bord.

J.D. Power note que l’écart entre les marques populaires et celles de luxe s’est agrandi en 2022 après avoir rétréci en 2021. Parmi les premières, Dodge se classe devant pour une troisième année de suite, comme le démontre le graphique suivant :

Maintenant, voici le classement du côté des marques de luxe :

Encore une fois, on constate que les marques japonaises, surtout réputées pour la qualité et la fiabilité de leurs véhicules, sont largement celles qui attirent et excitent le moins les consommateurs.

Fait surprenant, malgré la hausse dramatique du prix de l’essence dans les derniers mois, les véhicules à combustion restent plus attrayants d’après cette étude que les modèles hybrides et 100% électriques, dont l’autonomie et le temps de recharge continuent d’en décevoir plusieurs. Notons quand même que le Kia EV6 (VUS compacts) et la Mercedes-Benz EQS (voitures de luxe pleine grandeur) dominent leurs segments respectifs.

En passant, c’est le BMW X6 qui a obtenu le score le plus élevé de tous. Et vous, quel modèle trouvez-vous le plus attrayant et désirable?

En vidéo : Antoine Joubert présente la Porsche 911 GT3 Touring 2022