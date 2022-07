Cadillac Celestiq : la nouvelle vision du luxe de Cadillac

Cadillac se prépare à doter sa gamme d’un nouveau porte-étendard, la Celestiq. Dévoilée vendredi sous la forme d’un concept, cette grande berline entièrement électrique incarne la vision future du luxe pour la marque qui fêtera son 120e anniversaire le 22 août et qui ne vendra plus de véhicules à essence d’ici 2030.

Les designers et ingénieurs de Cadillac se sont inspirés de la célèbre V-16 des années 1930 ainsi que de l’Eldorado Brougham 1957. Comme cette dernière, d’ailleurs, la Celestiq sera assemblée à la main en petit nombre.

« Ces véhicules représentaient le summum du luxe à leur époque et ont aidé à faire de Cadillac la référence dans le monde », rappelle l’ingénieur en chef de Cadillac, Tony Roma, qui explique aussi que la meilleure expérience de luxe sur la route est possible dans une berline. Voilà pourquoi la Celestiq n’est pas un VUS comme l’Escalade ou le Lyriq.

Des airs de Lyriq

Cela dit, le design de la Celestiq ressemble quand même beaucoup à un Lyriq… en format allongé et aplati. Conçue à la manière d’un monument architectural, la voiture massive et majestueuse repose sur de gigantesques roues de 23 pouces et emploie la plateforme Ultium de GM. Son très long empattement accommode une batterie dont la taille n’est pas encore précisée, mais qui procurera assurément une grande autonomie.

Sous un toit en verre intelligent, divisé en quadrants dont l’opacité peut être ajustée selon le désir des occupants (une première dans l’industrie), l’habitacle spectaculaire du concept est fabriqué à l’aide de matériaux de premier ordre et présente un souci du détail hallucinant – le genre qu’on ne voit même pas dans une Bugatti ou une Koenigsegg, selon le responsable du design intérieur chez Cadillac, Tristan Murphy.

Photo: Cadillac

Écran de 55 pouces

Le clou du décor est assurément l’ensemble de cinq écrans HD, dont celui de 55 pouces qui fait toute la largeur de la planche de bord. Le passager avant pourra regarder des vidéos ou d’autres contenus sans que le conducteur puisse voir quoi que ce soit en raison de son angle. Les autres écrans se retrouvent sur les consoles avant et arrière de même qu’au dos de chaque siège avant. Voyez aussi la galaxie de points lumineux à DEL sur les portières, où résident également les commandes pour les multiples réglages des sièges avant et arrière.

Il est bien sûr question de technologies de pointe pour le confort et la sécurité des occupants. Entre autres, le système de conduite semi-autonome de prochaine génération de GM, appelé Ultra Cruise, sera au programme. De plus, la voiture pourra être personnalisée selon les désirs de chaque client.

Photo: Cadillac

Des informations rapportées par The Wall Street Journal plus tôt cette année suggéraient que le prix pourrait avoisiner les 300 000 $ américains – sans compter les options! Ça reste à confirmer, mais visiblement, Cadillac veut jouer dans les platebandes de Rolls-Royce et de Bentley.

Aucune période de lancement n’est annoncée non plus, même si certains évoquent la fin de 2024 comme modèle 2025. Par contre, on sait que la Cadillac Celestiq sera produite dans des installations spécialisées du centre technique mondial de GM à Warren, au Michigan, qui profite à cette fin d’un investissement dépassant les 100 millions $ canadiens.

De plus amples détails nous parviendront dans les prochains mois, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer!

