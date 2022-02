La firme américaine J.D. Power vient de publier sa toute dernière étude annuelle sur la fiabilité des véhicules et vous serez probablement surpris d’apprendre que les trois marques coréennes se retrouvent parmi les quatre premières.

Kia trône au sommet avec seulement 145 problèmes signalés en moyenne par 100 véhicules. Elle est suivie de Buick (147), Hyundai (148), Genesis (155), Toyota (158), Lexus (159), Porsche (162), Dodge (166), Cadillac (168) et Chevrolet (171). De façon générale, les marques populaires (190) s’en tirent mieux que celles de luxe (204).

Qui sont les pires? Encore une fois, il s’agit de Land Rover (284), suivie par Ram (266), Volvo (256), Alfa Romeo (245) et Acura (244). La compagnie-mère de cette dernière, Honda, n’est pas loin non plus (230). Tesla n’est pas considérée en raison d’un échantillon trop faible.

L’étude de J.D. Power se base sur des véhicules âgés de trois ans, donc ce sont les modèles de l’année 2019 qui sont pris en considération ici. Plus de 180 points spécifiques sont analysés en vue d’établir un classement des marques et de couronner les modèles les plus fiables.

D’ailleurs, à quoi ressemble le portrait dans les différentes catégories de véhicules? Consultez la galerie de photos ci-dessus pour le découvrir!